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【ESG】港府積極發行綠色債券　乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統

博客 12:18 2021/03/01

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【ESG】港府積極發行綠色債券　乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統

1月底，港府成功發行了25億美元綠色債券，是本港歷來最大規模的綠債交易，具有里程碑的意義，展現出香港綠色和可持續融資市場的深度，進一步擴大了香港作為環境、社會和公司治理（ESG）國際融資中心的舞台，由此政府及坊間無不寄予厚望，冀藉此趨勢扭轉香港傳統上「股強債弱」現象，這無疑是值得憧憬及期許。

【擴綠色債券規模至2,000億元　擬拓零售版供市民參與：按此

發行綠債　創多贏局面

近年來，氣候變化及環境污染帶來的威脅日益明顯，成為全球最受關注的議題之一，各地政府聚焦可持續發展，投資者愈來愈重視環保效益項目，掀開ESG潮流，綠色金融亦順勢崛起，大量資金投入綠色建築或潔淨能源等，以推動轉型低碳經濟，可說是達到多贏局面：從綠債發行者角度看，通過外部機構核查及認證，融資成本普遍降低。從投資者層面看，在經濟逆境下，綠債一般抗跌力較強，可平衡投資組合風險。而對於社會來說，提升環保就是助力可持續發展。

據統計，2007年全球綠色債券僅有15億美元，至2019年發行量已高達2,610億美元，12年間增幅逾170倍。氣候債券倡議組織更估計，各國為對抗氣候變化威脅，2030年前全球將需要90萬億美元綠色投資，而中國人民銀行亦預料內地每年需求至少3至4萬億元人民幣的綠色投資，可見綠色金融尚有極大發展空間，中國將成為重要動力來源，香港則應好好把握此契機，藉此突圍，凝聚綠色投資者，構建綠色金融生態圈。

【政府綠色債券是甚麼？投資綠色債券有何渠道？：按此

港具潛力成國際綠色金融中心

相對於亞洲區內的競爭對手新加坡，香港綠色金融起步遲緩，2015年才發行首筆綠債，幸好後發先至，進展迅速，目前已初具規模，有潛力擔當繼紐約、倫敦之後的國際綠色金融中心。金管局數字顯示，在香港安排及發行的綠色債券，以單年計由2017年的32億美元，急增至2019年的99億美元；而截至2019年底，累計總額已達260億美元，內地機構及企業是最大發行者，佔達七成。由此可見香港綠色市場的深度和廣度，規模亦迅速擴大。

事實上，香港開拓綠色金融具備諸多優勢。眾所周知，亞洲國家碳排放約佔全球一半，中國為求履行《巴黎協議》承諾，提出在2060年達到「碳中和」目標，未來或成為綠債發行及融資強力推手。香港近水樓台，與內地資本市場關係密切，尤其是籌劃中的「債券通」，往後香港當可發揮更大的橋樑作用，推動及協調大灣區企業綠色融資項目。另外，香港作為國際金融中心及全球最大離岸人民幣中心，金融基建及配套設施完備，全球100大銀行，其中約四分三在港營運業務或設立區域總部，巿場廣度及深度充足，有利於香港更上一層樓，以拓展人民幣綠色金融。

【兼顧社會責任及投資價值　ESG投資風潮勢不可擋：按此

開創綠色金融機遇　扭轉「股強債弱」傳統

從政策層面來看，近幾年港府推動綠色金融的態度亦頗為積極，2019年推出1,000億港元主權綠色債券計劃，作為市場的強力支持，是目前全球規模最大的政府發行計劃之一。去年的財政預算案亦規劃未來五年發行660億港元綠債路綫圖。為達致綠色金融中心目標，政府各部門亦加以配合。金管局去年底與國際金融公司合作，成立「綠色商業銀行聯盟」。港交所早前也設立可持續及綠色交易所平台「STAGE」，是亞洲首個與環保相關的平台。此外，香港品質保證局亦制定了綠債評核標準，令認證制度化，便利綠債發行。

值得期盼的是，全球有望進入後疫情時代，綠色金融在經濟復甦過程中，將扮演策略性關鍵角色，引導資金流向可持續發展項目。而香港背靠內地，具有得天獨厚金融投資優勢，傳統上「股強債弱」常遭詬病，或可藉此新興的綠色金融開創另一片天，延續香港金融不衰的神話。

 

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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