  • 24°C
香港時間 : 2021226日 (週五) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】預算案提派5000元電子消費券　財爺陳茂波欲做好心卻未如民意

博客 17:56 2021/02/26

分享：

【電子消費券】預算案提派5000元電子消費券　財爺陳茂波欲做好心卻未如民意

預算案提及派發5000元電子消費券予合資格港人，對此你感到高興嗎？財爺陳茂波在本港經濟艱難時期提出派錢谷消費，理應可以獲得市民或商戶掌聲。然而，是次透過「電子消費券」向市民派錢，並要在限期內以指定方式進行指定消費，卻惹來民怨，到底哪裡出錯？

「財爺」要玩電子消費券，首要解決的問題，是要資助商戶安裝電子收費機，若商戶連收費機也拒絕安裝，他們又有多少意欲去捕捉消費券所帶來的商機呢？

疫情加速了電子付款的使用比例，不少人原先都愛用現金付款，但去年開始都開始轉用不同類型的電子支付工具，當中包括最流行的八達通、PayMe、AlipayHK和WeChat Pay HK等等。

根據Visa去年底發表的研究便指出，去年香港消費者電子支付使用量首超現金，為2019年有紀錄以來第一次，各項的電子支付方式使用量錄得逾30個百分點的增幅，使用現金的佔比由前年的九成降至去年的七成八，幅度也算相當驚人。

薑餅人當然歡迎財爺再度派錢，也明白派錢要派得其所。政府要玩高科技，但又要指定儲值支付工具持牌商負責分配消費券，難免惹人聯想：

  • 「又益支付寶同微信？」
  • 「八達通呢？」
  • 「係咪要跟蹤我買了什麼？」

明明政府已經利用八達通來分派公共交通津貼，為何又要「多此一舉」明益手機錢包商？用電子支付就預了資料有機會被存取，政府派錢要登記避免重覆領取也天經地義，問題是官民信任度低，政府任何不必要的舉動均觸發批評聲音。

這次派電子消費券的安排，若一早聲明透過八達通可以領取，那就不會引發這一兩天的公關災難。這也反映波叔團隊不但沒有從去年派錢被罵的經驗吸取教訓，而且還要透過根本使用量未成主流的平台去分派消費券，難怪惹來罵聲連連。

薑餅人認為，既然金管局已發牌規管電子支付工具，那所有持牌人士都應該自動成為發放消費券的渠道，這已包括了八達通、AlipayHK、WeChatPayHK、Tap & Go等等。

由於這些平台都已是實名登記，政府只須透過轉數快系統，要求民眾確認領取消費券，便自動存入電子錢包。當然，由於消費券限額又限時又限商家，相信到實際使用時，都難免要打開電子錢包app來掃碼使用，不及八達通拍卡般方便。

不過，最嚴重的問題，是並非所有商戶都接受電子支付。

儘管政府已在防疫基金撥款資助小商家安裝收費機，但只有硬件也不能改變電子支付成本較高的事實。

對於傳統店家來說，交收現金袋袋平安，但電子支付轉數期長短不一，還要每宗交易支付費用，而且還要去銀行或櫃員機才能拿取現金，實在有太多的不方便。由於這些小商家為數不少，隨時街口的賣燒賣的也已經沒有電子支付。

那波叔倒不如下令所有銀行及持牌商，對今次因消費券而開設電子支付的商家，全數免成本交易，兼要讓商戶做到即時收到錢的安排。

另外，也要安排設備供應商提供簡單易用的收費機，甚或請學生駐在街市或小販檔區域隨時提供協助，這樣才能顯示出政府做事的誠意。

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

最新專欄文章 更多

新聞有價│Facebook「嬲嬲豬」封銷澳洲媒體專頁　盡顯對新聞內容霸權
2021/02/19
新聞有價│Facebook「嬲嬲豬」封銷澳洲媒體專頁　盡顯對新聞內容霸權
【Clubhouse】Clubhouse勢成未來電台變種　人人都可以是DJ
2021/02/11
【Clubhouse】Clubhouse勢成未來電台變種　人人都可以是DJ
電子利是成兒童手機銀行戶口新契機？（內附電子利是玩法比較）
2021/02/05
電子利是成兒童手機銀行戶口新契機？（內附電子利是玩法比較）
【蘋果業績】蘋果業績創新高　下一步會如何？
2021/01/29
【蘋果業績】蘋果業績創新高　下一步會如何？
三星Galaxy S21未發售先減價　疫下市場對旗艦手機需求疲弱困局難解
2021/01/22
三星Galaxy S21未發售先減價　疫下市場對旗艦手機需求疲弱困局難解
PayMe 轉數快 電子消費券 陳茂波 財政預算案 疫情 電子支付 年金

上一篇文章

【5000元消費券】消費券最快年內發放　「遠水不能救近火」無助小店解困？

下一篇文章

Netflix《同學麥娜絲》4個迷失中佬　工作一輩子也買不起一間房子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
博客 - 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
博客 - 【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
博客 - 【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
博客 - 【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？