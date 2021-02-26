▲ 【電子消費券】預算案提派5000元電子消費券 財爺陳茂波欲做好心卻未如民意

預算案提及派發5000元電子消費券予合資格港人，對此你感到高興嗎？財爺陳茂波在本港經濟艱難時期提出派錢谷消費，理應可以獲得市民或商戶掌聲。然而，是次透過「電子消費券」向市民派錢，並要在限期內以指定方式進行指定消費，卻惹來民怨，到底哪裡出錯？

「財爺」要玩電子消費券，首要解決的問題，是要資助商戶安裝電子收費機，若商戶連收費機也拒絕安裝，他們又有多少意欲去捕捉消費券所帶來的商機呢？

疫情加速了電子付款的使用比例，不少人原先都愛用現金付款，但去年開始都開始轉用不同類型的電子支付工具，當中包括最流行的八達通、PayMe、AlipayHK和WeChat Pay HK等等。

根據Visa去年底發表的研究便指出，去年香港消費者電子支付使用量首超現金，為2019年有紀錄以來第一次，各項的電子支付方式使用量錄得逾30個百分點的增幅，使用現金的佔比由前年的九成降至去年的七成八，幅度也算相當驚人。

薑餅人當然歡迎財爺再度派錢，也明白派錢要派得其所。政府要玩高科技，但又要指定儲值支付工具持牌商負責分配消費券，難免惹人聯想：

「又益支付寶同微信？」

「八達通呢？」

「係咪要跟蹤我買了什麼？」

明明政府已經利用八達通來分派公共交通津貼，為何又要「多此一舉」明益手機錢包商？用電子支付就預了資料有機會被存取，政府派錢要登記避免重覆領取也天經地義，問題是官民信任度低，政府任何不必要的舉動均觸發批評聲音。

這次派電子消費券的安排，若一早聲明透過八達通可以領取，那就不會引發這一兩天的公關災難。這也反映波叔團隊不但沒有從去年派錢被罵的經驗吸取教訓，而且還要透過根本使用量未成主流的平台去分派消費券，難怪惹來罵聲連連。

薑餅人認為，既然金管局已發牌規管電子支付工具，那所有持牌人士都應該自動成為發放消費券的渠道，這已包括了八達通、AlipayHK、WeChatPayHK、Tap & Go等等。

由於這些平台都已是實名登記，政府只須透過轉數快系統，要求民眾確認領取消費券，便自動存入電子錢包。當然，由於消費券限額又限時又限商家，相信到實際使用時，都難免要打開電子錢包app來掃碼使用，不及八達通拍卡般方便。

不過，最嚴重的問題，是並非所有商戶都接受電子支付。

儘管政府已在防疫基金撥款資助小商家安裝收費機，但只有硬件也不能改變電子支付成本較高的事實。

對於傳統店家來說，交收現金袋袋平安，但電子支付轉數期長短不一，還要每宗交易支付費用，而且還要去銀行或櫃員機才能拿取現金，實在有太多的不方便。由於這些小商家為數不少，隨時街口的賣燒賣的也已經沒有電子支付。

那波叔倒不如下令所有銀行及持牌商，對今次因消費券而開設電子支付的商家，全數免成本交易，兼要讓商戶做到即時收到錢的安排。

另外，也要安排設備供應商提供簡單易用的收費機，甚或請學生駐在街市或小販檔區域隨時提供協助，這樣才能顯示出政府做事的誠意。