▲ 【5000元消費券】消費券最快年內發放 「遠水不能救近火」無助小店解困？

要數今個星期矚目事件，一定少不了《財政預算案》。財爺宣布今年不派錢，改為派5,000元消費券。不過，消息一出，隨即引來市民熱烈討論，不少人表示與其派消費券，不如派現金會更為實際。

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早於上一份《財政預算案》，已有提出派發消費券以振興經濟，而財爺上次最終決定派現金1萬元，而非消費券。上次財爺預料派錢1萬的行政費3.6億元，被市民指有浪費公帑之嫌。至於早前有傳媒引述消息人士指，預料今次派消費券的行政費約6億元，比上次派錢1萬的行政費多出約1倍。

上次派錢1萬元時，當時時任財經事務及庫務局局長劉怡翔曾表示，研究設計一個恒常、可重用資料的系統，以便將來可加快派錢進度。而現任財經事務及庫務局局長許正宇亦有表示，政府正研究重用去年現金發放計劃的資料，減省相關時間及成本。既然政府之前已建立一個可重用資料的系統，亦打算重用上次資料，理應可以更有效節省行政費及時間，令市民可以更快收到消費券，從而達到雙贏局面。不過，事實又是如何？

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政府預料，消費券最快暑假開始登記，年內發放。疫情持續逾一年，各行各業的生意大受打擊。食肆、健身行業及美容業受防疫措施所限，停業多月無法賺取收入，但仍要繳付租金。餐飲聯業協會會長黃家和早前接受訪問指，香港有3000間食肆瀕臨結業，並表示新年後可能有新一波倒閉潮，預期2至3月餐飲服務活動失業率或升至17%至18%新高。

如果政府是次推出消費券目標是振興經濟，應加快處理時間。若等到暑假才開始登記，再在年內發放，恐怕到時已有不少企業結業，消費券亦幫不了真正急需幫助的一群。

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