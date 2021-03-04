▲ 人生贏家財務自由唔撈投行 80後做YouTuber教理財

如果你是80後，30多歲，理應正努力為事業打拼；又如果你是一個擁有穩定收入的iBanker，又會否放棄這份工作，化身YouTuber？80後的Rain正正就是有iBank（投資銀行）「唔撈」，靠自己一套投資埋財方法，年紀輕輕就達到財務自由，更投身YouTuber行列，教年輕人理財。

Rain出身基層，16歲已開始工作，其後一直做不同類型的Part-time工作，以支持自己的生活費、學費等。後來在跨國大型銀行工作，接觸不同的有錢人，這些經歷同時也改變她對人生的想法。

投行的工作忙碌，日日與債券及IPO為伴，Rain漸感生活日復日營營役役，無個人生活可言。不過尤幸她懂得為自己投資及理財，已經成功達到財務自由，更辭去投行工作，過自己真正想過的生活。Rain於去年開設YouTube頻道RainIsHere，分享個人投資及理財經驗，加上外形標緻，在短短不足1年，已有逾7萬人訂閱。

愈早學理財 更能助改變命運

頻道於去年5月成立，內容由講解何謂股票、甚麼是股票市場等簡單概念，到分享個人理財心得、個人投資組合、分析美股等，配合市況而且亦多元化。至於為何要開設頻道？Rain說：「希望可以給予年輕人更多希望。」

Rain回想自己在投行工作的日子，也正是典型香港人，忙碌工作，沒有「生活」可言。加上眼見近年社會的發展，明白年輕人會感到在香港工作無論多努力，人工仍然沒法追上樓價、對未來不敢有期望的無奈。正因自己能夠擺脫無「生活」的生活，她希望自己做投行的背景、在投資及理財方面的知識及經驗可以與年輕人分享，令他們重拾對未來的期望。

我覺得年輕人愈早開始理財，對將來改變命運更有幫助。我希望可以教導年輕人理財，可以對他們人生有較大利益。年輕人未來有很長的路要走，他們愈早開始計劃，愈早去投資，對他們未來重拾信心的幫助會較大。

以30多歲之齡「退休」，令不少人稱羨。Rain指，目前她的資產及現金流已經足夠她應付日常支出。至於她有何理財心得？個人的投資組合又是如何分配？成績又係點？下一篇文章會跟大家分享，密切留意。

責任編輯︰陳玉蓮

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