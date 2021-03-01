人氣理財YouTuber　理財係咪真係咁「叻豬」？

自從疫情以來，網上化的進程愈走愈快。疫情嚴峻下，人人留家抗疫，在家中無無聊聊，上網看YouTube打發時間亦相對以往大大增加。同時，因為疫情下，很多香港人亦開始自覺打份工並不足夠，更意識到理財的重要性，所以開始學習投資理財，而YouTube上亦有很多有心人在網上分享投資心得，當中不泛背景大有來頭的，例如來自ibank、本身是工程師，又或畢業即加入炒股行列等等的代表。



不過網上有關投資理財的平台實在多如繁星，讀者在觀看時也會有各種疑問，例如這些YouTuber教人理財投資像很在行。但私底下，他們又是一個甚麼人？或者他們個人的理財觀又是怎樣的呢？這些YouTuber在免費平台上為每個人帶來不同的觀點與角度，讓我們在家也可以「免費」學習更多有關理財的知識。不過讀者都要注意，每個YouTuber分享的知識不盡相同，在收看時亦要多加分析，不能依靠單一資訊作投資判斷。

連登「契姐」將分享心得

踏入3月，我們將會為大家帶來數位人氣理財YouTuber獨家專訪，探討他們拍攝理財YouTube的原因、投資理財心得及一些個人的投資組合，並給予年輕一代一些真誠又貼地的意見。討論區連登除了有「契媽」，仲有位「契姐」，首位登場Youtuber就被連登一眾巴絲封為「契姐」，擁有ibanker背景，YouTube頻道開設不足一年，已坐擁近8萬訂閱，「契姐」理財心得大公開，你又點可以錯過。



不過有一點亦要再一次提醒讀者，網上免費平台太多，在觀看時要記得加入個人分析，不要盲目相信單一資訊，畢竟今年網上投資課程或者投資類別騙案亦大大增加，投資的損失需要由個人負責。

責任編輯︰陳玉蓮

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