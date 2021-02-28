▲ 坐骨神經痛4大成因 愛蹺腳或氣血弱要小心

雙腳持續痺痛，做盡按腳推拿都苦無成效？坐姿差、愛蹺腳，或踏入四、五十歲更年期的人士要特別小心，因為可能是坐骨神經痛找上門。註冊中醫師王卓坤解釋，年紀、職業、生活習慣統統都是坐骨神經痛的成因。

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坐姿不正問題普遍 坐骨神經痛4大成因

王卓坤醫師指，中年人士因身體氣血轉變而增染病風險，但近年從臨床觀察，因坐姿不正的問題太普遍，年輕如15歲的患者都有，王醫師歸納了以下幾種主要成因：

1. 坐姿不正

如常常蹺起二郎腿，使盤骨左右兩邊不對稱、一高一低，蹺得愈久就會導致腰肌張力不平衡，脊柱側往一邊。當脊椎關節錯位，夾到神經綫就會引起痛症；男士愛把錢包放後褲袋，坐下時使腰肌張力失衡，同樣增風險。

2. 久站

如廚師、售貨員，站得愈久就愈容易側向一邊腳站，原理類近坐姿不正者，影響相連肌肉與骶髂關節的穩定，壓迫到神經時就會出現不適。

3. 常做重複性的單側動作

如小巴司機每日長時間轉向同一邊收錢，使腰肌左右大小不一，肌張力不平衡致脊骨、骶髂關節紊亂。

4. 年紀大、氣血虛弱

多見於40、50歲中年人士。中醫認為「不通則痛、不榮則痛」，前者為當身體氣血差，有瘀血阻塞而行得不暢通時，就會有痛症；後者則代表氣血不足難濡養肌肉、不夠強壯，繼而令韌帶變鬆無力、肌力流失，故當彎腰、轉換姿勢或拿重物時，肌肉不夠力支撑，脊椎關節活動不靈活，或會夾到神經綫致痛症。

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：愛蹺腳或氣血弱易染病 坐骨神經痛嚴重似被火燒】