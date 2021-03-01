「三中商」書店大減價 精選圖書低至7折 精明理財 10:30 2021/03/01 分享： 香港3大書店（三聯書店、中華書局、商務印書館）以及網上平台一本現正推出春季大減價，圖書85折、文具精品88折以及精選圖書低至7折優惠。 由即日起至3月7日，全綫三聯書店、中華書局（慢讀時光、機場店除外）、商務印書館（Passage除外）以及網上平台一本（網站）推出優惠： 全店中英文圖書85折 文具精品88折 超過2,000款精選圖書低至7折 購滿指定金額，送高達100元現金券 一本@Supercard會員專享，買滿300元送20元現金券、大利市及升級成為折扣會員 ▼點擊圖片放大 +4 +3 三聯門市／中華門市／商務門市 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】 按此 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 落單叫「少米線」 譚仔捐$2予慈善機構 仲送$5優惠券 今日 落單叫「少米線」 譚仔捐$2予慈善機構 仲送$5優惠券 Pizza Hut普通批／大批買一送一 今日 Pizza Hut普通批／大批買一送一 UNIQLO期間限定優惠 長褲低至$79 2021/03/01 UNIQLO期間限定優惠 長褲低至$79 鹽田梓藝術節 網上VR欣賞新展品 2021/02/27 鹽田梓藝術節 網上VR欣賞新展品 KFC好味速遞優惠 買外送速遞套餐送啤酒 2021/02/26 KFC好味速遞優惠 買外送速遞套餐送啤酒 著數優惠 文具精品