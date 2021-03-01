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「三中商」書店大減價　精選圖書低至7折

精明理財 10:30 2021/03/01

分享：

香港3大書店（三聯書店、中華書局、商務印書館）以及網上平台一本現正推出春季大減價，圖書85折、文具精品88折以及精選圖書低至7折優惠。

由即日起至3月7日，全綫三聯書店、中華書局（慢讀時光、機場店除外）、商務印書館（Passage除外）以及網上平台一本（網站）推出優惠：

  • 全店中英文圖書85折
  • 文具精品88折
  • 超過2,000款精選圖書低至7折
  • 購滿指定金額，送高達100元現金券
  • 一本@Supercard會員專享，買滿300元送20元現金券、大利市及升級成為折扣會員

 

    點擊圖片放大
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三聯門市中華門市商務門市

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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