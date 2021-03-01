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百佳MÖVENPICK雪糕$72/6杯　GIORDANO網店精選貨品低至5折

精明理財 07:00 2021/03/01

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百佳：$72/6杯MÖVENPICK雪糕

由即日起至3月4日，於百佳買MÖVENPICK 85毫升杯裝雪糕（瑞士朱古力、雲呢拿夢幻及士多啤梨口味），6杯只需72元，平均每杯12元！貨品數量有限，售完即止。

此優惠適用於門市及網店。

網店

2. GIORDANO網店：精選貨品低至5折

由即日起至3月4日，GIORDANO網店進行秋冬清貨優惠，精選貨品低至5折，包括多款外套、衛衣及T-shirt等。

    點擊圖片放大

另外，如購物淨價滿指定金額，可獲贈品或即減優惠：

  • 淨價滿288元：送紡優美洗衣珠（櫻花）6粒裝一包。
  • 淨價滿488元：送紡優美衣物留香珠（愛的宣言）150G一樽。
  • 淨價滿600元：即減100。

網店

3. 聖安娜餅屋：戚風卷系列第2件半價

由即日起至3月3日，於聖安娜餅屋購買戚風卷系列，第2件享半價。半價優惠以較低價貨品計算，優惠不可禮餅券及其他優惠同時使用。

分店一覽

撰文︰hket小編

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【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】按此

欄名 : 今日優惠精選

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