百佳MÖVENPICK雪糕$72/6杯　GIORDANO網店精選貨品低至5折

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UNIQLO期間限定優惠 長褲低至$79
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 百佳：$72/6杯MÖVENPICK雪糕
由即日起至3月4日，於百佳買MÖVENPICK 85毫升杯裝雪糕（瑞士朱古力、雲呢拿夢幻及士多啤梨口味），6杯只需72元，平均每杯12元！貨品數量有限，售完即止。
此優惠適用於門市及網店。
2. GIORDANO網店：精選貨品低至5折
由即日起至3月4日，GIORDANO網店進行秋冬清貨優惠，精選貨品低至5折，包括多款外套、衛衣及T-shirt等。
另外，如購物淨價滿指定金額，可獲贈品或即減優惠：
3. 聖安娜餅屋：戚風卷系列第2件半價
由即日起至3月3日，於聖安娜餅屋購買戚風卷系列，第2件享半價。半價優惠以較低價貨品計算，優惠不可禮餅券及其他優惠同時使用。
撰文︰hket小編
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欄名 : 今日優惠精選