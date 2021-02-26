▲ 【數碼轉型】全面網絡安全策略 企業數碼轉型致勝關鍵

過去一年，在家辦公、與同事和客戶進行虛擬會議，以及透過智能手機等流動裝置處理公務等，都已由最初的權宜措施變成今天的辦公常態。除了遙距辦公外，疫情驅使企業加快數碼轉型的步伐，各行各業由零售至金融服務業亦逐步將產品和服務數碼化，不少大機構和中小企同時紛紛加大應用雲端科技，以提升業務靈活性及抗逆力。

企業數碼轉型 網絡安全不容忽視

隨着雲端等數碼科技成為企業日常營運的關鍵，任何停機時間及應用程式中斷都會為企業甚至社區帶來巨大風險。因此，企業需要採用安全可靠的雲端服務，預防數據外洩或遺失，以及確保業務連續性。

採用可靠的雲端服務只是數碼轉型的第一步。企業應持續提升其數碼環境的安全性，以應對複雜多變的挑戰。根據Microsoft的一項報告，企業領導層表示在過去一年面對的首要挑戰，是如何讓員工安全地遙距存取和使用資源、應用程式和數據。企業若要成功推行數碼轉型，需要全面考慮和專注於網絡安全的各個範疇，包括身份驗證和訪問權限管理，維持裝置、電郵和應用程式等各個接觸點的安全性，預防數據外洩或遺失，以及確保雲端安全和 SIEM。

近日，Microsoft公布其全球網絡安全業務在過去12個月錄得100億美元的收入，同比增長超過40%，反映在去年數碼轉型的同時，全球各地企業均加大對資訊科技和網絡安全方面的投資和應用。

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Microsoft深信一個全面安全的數碼環境是建立用戶信任、長遠增加機構抗逆力的基礎，並致力從三大方面保障客戶數碼環境的安全：

1. 跨雲端及跨平台的全面防護



現時，企業都會採用不同供應商的雲端服務及平台以應對各種需求，對企業而言也需要更多人手或時間去處理，令管理更複雜。儘管數據放置於不同平台之上，企業仍需確保由終端裝置、軟件至雲端平台的整個數碼環境均受到保護。Microsoft一直以推動跨雲端、跨平台的願景，推出整合各種安全性、合規性及身份管理的一站式解決方案，從多角度保護任何平台上的數據及工作負載之餘，更協助客戶透過簡單易用的方案輕鬆管理複雜的數碼環境，以專注於創新及業務發展。

2. 利用人工智能及自動化增強安全性



科技發展日新月異，網絡安全威脅亦日趨複雜。Microsoft憑藉人工智能（AI）及機器學習的技術，24小時全天候監測及分析達逾8萬億個訊號，能夠快速分析數據以得出有效洞察，找出並攔截具威脅的攻擊。單單以2020年為例，Microsoft Defender為各類終端裝置成功阻止近60億個惡意軟件威脅，而Office 365的Microsoft Defender更成功攔截近300億封電郵威脅。

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3. 採用「零信任」保安原則



面對複雜的網絡威脅，「零信任」的保安原則是能否提供有效保護的關鍵。企業採用「零信任」的保安系統，包括無密碼、多重身份驗證（MFA）等方案有助加強身份驗證過程的保安。即使有不法分子成功攻破企業的防火牆，系統仍然會要求他們進行其他身份驗證，才能取得儲存在網絡內的敏感資料，大大將身份被盜用的風險降低99.9%以上。企業通過使用生物識別進行身份驗證，有效提高安全性之餘，同時打造更流暢的用戶體驗。

企業需要採取全面的網絡安全策略，由內至外、多角度去確保員工、客戶和合作夥伴能在安全的數碼環境中進行工作和交流，以成功實現業務數碼轉型。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。