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波幅大？無有怕！　比特幣都有安心投資的竅門

博客 18:13 2021/03/01

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比特幣上周突破58,000美元高位後急回吐。比特幣於香港時間2月22日見58,000美元，至翌日傍晚急挫至47,000後，其後反彈上53,000美元後再急回至45,000美元邊緣，短短兩日間跌幅超過20%。

市場傳聞內地出現大規模的比特幣拋售情況。另外從數據可見，投資機構的市場佔比在1月中已逐漸被散戶取代，當中2月在價格調整前的單日波幅比1月小。1月份的平均比特幣波幅為4%，而2月在大跌前則降至每天平均1%至2%波幅，亦可能觸發追求波幅的短綫炒家減持。

據比特幣家園報告，共有500,316人爆倉（即斬倉），爆倉金額近47億美元。其中比特幣爆倉金額超22億美元，以太幣爆倉超11億美元。

不宜做大槓桿　只投資現金流約一成

另外，加密貨幣交易平台Bitfinex、Tether在紐約的業務被叫停並遭罰款1,850萬美元。2月23日，總檢察長辦公室的調查發現Bitfinex的運營商iFinex及Tether作出虛假陳述，以支持穩定幣（一種背後以法定貨幣作支持的加密貨幣），以及兩家公司為了掩蓋Bitfinex巨額虧損的真相而挪用數億美元資金。以上事件均對比特幣的價格造成影響。

投資者在投資比特幣時應緊記，加密貨幣波幅本身已經很高，一天可以有10%的波幅，所以不適宜再做大槓桿。筆者認為，一些OTC交易所以30倍槓桿銷售比特幣，實在有如大賭博，希望投資者多加留意，在投資比特幣時應只作為另類投資資產分配，以分散風險，最多只投資現金流的10%，而不宜作主流投資產品的替代品。

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撰文 : 比特星人 熱愛研究加密貨幣及數字資產的外星人

欄名 : 得利數字

另類投資 投資產品 比特幣

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