【曾俊華專欄】緊密鄰舍關係沖出濃香人情味　男人的浪漫成就香港人的咖啡

▲ 緊密鄰舍關係沖出香濃人情味 男人的浪漫成就香港人的咖啡

你今日飲咗咖啡未？好多人都會以一杯香濃咖啡開展新一天，而我（John）亦不例外。早前我和精品咖啡店sensory ZERO（感味宮匠）聯合創辦人許孝榮（Alvin）與新晉咖啡店Bow Coffee代表李英偉（Martin）一邊歎咖啡，一邊聊起二十年來香港的咖啡城市光影。

今日咖啡店成行成市，香港人因為一杯靚啡不惜跨區排隊，而原來Alvin正是當年有份推動本地咖啡精品化的先行者：2009年他和一班愛好者成立香港咖啡行業協會，舉辦本地比賽，繼而推動到世界咖啡師大賽（WBC）中出現香港區代表，而在2014年，他還下海開設咖啡店，自此人們開始慢慢懂得敬重咖啡師和尊重一杯好咖啡。究竟要如何打造一杯屬於香港人的咖啡？我和Alvin竟然得出同樣的答案：建立鄰舍（form a neighborhood）。

你記得人生中最深刻的一杯咖啡嗎？味道如何？

John： 我那杯咖啡是在美國讀建築系時飲的，建築系學生常捱更抵夜，當時飲很多咖啡，純粹是為了提神，並不特別享受，但就記錄了我的求學時期。老實說，美國的咖啡相當「一般」，因為美國人通常是在辦公室放置一大桶、用咖啡粉沖泡的咖啡，給員工像水般隨時飲用。

Alvin： 我最深刻的不是一杯咖啡，而是咖啡的器材。我還是大學生時，拜訪了一位老師的居所，年輕的我見證如電影《無間道》中的畫面：寬敞客廳擺放了兩部如人般高的長喇叭，中間放置一台咖啡機與手動相機。我深深感覺到「男人的浪漫」，於是我便跟從他學習攝影與咖啡。由迷戀咖啡器材開始，燃點起我對咖啡的熱愛。我還記得自己曾經在大學宿舍房間內烘焙咖啡豆，一度觸發煙霧感應器，驚動消防員上門拍門！

▲ sensory ZERO 創辦人許孝榮

說一個關於你們咖啡的故事。

John： 我起床做的第一件事就是邊食早餐邊飲咖啡，下午茶時間會來多一杯咖啡，是一種簡單的日常。而我最喜歡的咖啡店是家中的廚房，我對咖啡口味並沒有特定喜好，而是如煮餸一樣，隨當天心情配搭。

Alvin： 我讀大學時開設一個咖啡攝影網站，沒料到之後收到來自世界各地的電郵，會員數目升至近五千人。當時香港連「咖啡師」的概念都未有，沖咖啡的人一律被視為「水吧伙記」。我很想推動本土咖啡文化，令人尊重一杯咖啡，而要做到這點，首先是要做到令大家尊重做咖啡的人，同時做咖啡的人亦要為自己的工作感到自豪。所以我們開始連繫WBC，並派香港代表出賽，曾有香港咖啡師奪得世界排名第二！7年前我和夥伴決定創業sensory ZERO，希望打造香港品牌咖啡並外銷世界。

Martin： 我們走出辦公室，開設以「呼吸、慢活」（Live & Breathe）為主題的實體咖啡店Bow Coffee，對公司所有同事來說，已是件畢生最有趣的事。我們擁抱香港「前舖後居」的文化特色，除開設咖啡店外，更把辦公室移師灣仔商業區街頭，於咖啡店樓上設立共享工作空間，一切不過為更進一步拉近與客戶的距離。

究竟香港人想要一杯怎樣的咖啡？咖啡業到底是在滿足需求還是在創造需求？

John： 兩者都有，其實很多時咖啡中混和了糖和奶，所喝的不是咖啡原來的味道。有些人覺得咖啡是身分象徵，但對某些人而言咖啡有如Comfort food，想得到一種熟悉感，如像在家中食一碗臘腸飯、到茶餐廳喝一杯奶茶。但究竟有多少人真的花時間認識咖啡，去了解自己想要找尋怎樣的味道？他們找尋的其實是「人情味」。

Alvin： 我也認同是人情味，我本身是咖啡國際評鑑師，好多人問我，最好飲的咖啡是甚麼？我會說其實作為一個人，飲咖啡是在享受一個咖啡體驗，試想想你吃過最好味的食物或飲過最好味的咖啡是甚麼？你可能會回答是「在日本小店遇上一位老人家他煮給我的，或在澳洲對着天涯海角飲的那杯」。

而社會心理學亦說明，人們在食飯前已打了分數。我們不是在滿足市場需求，如果要對應市場要求，應該兩年前就轉賣珍珠奶茶或古早味蛋糕，我覺得先行者都是在「自己做自己的事情」，靜候知音人。

Martin： 我們咖啡店借廣東話「煲咖啡」的諧音命名，與本地品牌合作推廣香港食材，希望承傳人情味。假若深水埗有大南街，我們希望灣仔有蘭杜街，而這裡有Bow Coffee。Alvin已有很多年沒有做咖啡店顧問，感謝他「出山」和我們一起走這段旅程。

▲ Bow Coffee 代表李英偉（左）、sensory ZERO 創辦人許孝榮（右）

如何從云云咖啡店中突圍而出？如何在精品與商業之間取得平衡？

Alvin： Neighborhood（鄰舍）是我的答案。我們不需做99%香港人的生意，而是我們只要在社區中有1、2%的人口會不時光顧我們，就能夠生存。

因此我覺得不是要人們跨區光顧一些隱世小店，更需要的是每一個人都能夠支持所在社區的咖啡小店。因為你每一日的支持才能真正幫助咖啡小店，亦是對於一個認真做咖啡的人最好的鼓勵。

John： 要在商業上取得成功，其中一個關鍵在於系統性，例如從大型連鎖咖啡店在全球上做到「梗有一間喺左近」的成功例子中可見，一個行之有效、可以重覆運作的系統是非常重要。至於部分精品咖啡店能夠做到很地道、令neighborhood中的人感覺舒服、令咖啡成為既簡單亦是生活必需品的時候，就是成功的開始。現在很多時候，咖啡店的地點比咖啡本身更重要，地方的熟悉感和舒服感成為人們再度光顧的原因。

Martin： 我相信咖啡店的另一身份是社區共享空間，一起放慢腳步，反思生活拚搏的初衷。我們座落於新舊交替的灣仔，成為不同社企團體的「聚腳地」，希望增強鄰舍連結、互相支援。

每個人總有一個飲咖啡的原因，而Alvin對咖啡的熱愛，更盡見「男人的浪漫」。每一分消費都是你的一票：令香港擁有一個怎樣的未來。你想未來是，每一間新開的咖啡店都是單以裝修為賣點，抑或是誠心誠意奉上一杯好咖啡的匠人初心？

作者簡介：

任職政府35年、前財政司司長曾俊華（John）「劈炮唔撈」後，熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問，他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。