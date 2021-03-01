UNIQLO期間限定優惠 長褲低至$79 精明理財 09:00 2021/03/01 分享： UNIQLO期間限定優惠！由即日起至3月4日，UNIQLO SportUtilityWear系列以優惠價發售，雙面連帽外套低至199元、長褲低至79元。 【部分優惠服飾】 ▼點擊圖片放大 +3 +2 在推廣期內，會員更可享限定優惠，男裝棉質輕鬆9分褲減至99元、女裝垂墜長褲減至79元，而嬰幼兒緊身褲只售39元。 購物網站 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】 按此 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 落單叫「少米線」 譚仔捐$2予慈善機構 仲送$5優惠券 今日 落單叫「少米線」 譚仔捐$2予慈善機構 仲送$5優惠券 Pizza Hut普通批／大批買一送一 今日 Pizza Hut普通批／大批買一送一 「三中商」書店大減價 精選圖書低至7折 2021/03/01 「三中商」書店大減價 精選圖書低至7折 鹽田梓藝術節 網上VR欣賞新展品 2021/02/27 鹽田梓藝術節 網上VR欣賞新展品 KFC好味速遞優惠 買外送速遞套餐送啤酒 2021/02/26 KFC好味速遞優惠 買外送速遞套餐送啤酒 著數優惠 UNIQLO