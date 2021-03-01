UNIQLO期間限定優惠　長褲低至$79

UNIQLO期間限定優惠！由即日起至3月4日，UNIQLO SportUtilityWear系列以優惠價發售，雙面連帽外套低至199元、長褲低至79元。

【部分優惠服飾】

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在推廣期內，會員更可享限定優惠，男裝棉質輕鬆9分褲減至99元、女裝垂墜長褲減至79元，而嬰幼兒緊身褲只售39元。

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撰文：hket小編

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