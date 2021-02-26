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【債息上升】專家：趁股市回調吸公用股銀行股收息　避險可考慮英鎊人民幣

收息攻略 17:31 2021/02/26

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【債息上升】專家：趁股市回調吸公用股銀行股收息　避險可考慮英鎊人民幣

美國10年期債息曾突破1.6厘關口，引發市場對央行收水及通脹升溫的憂慮。全球股市下挫，科技股顯著受壓，市場避險情緒升溫，投資者有何避險選擇？中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀認為，今年首兩個月股市已累升不少，投資者若仍然持重倉於科技股，應適時止賺並換馬，她又認為美元走勢反覆，投資者可選擇買入英鎊及人民幣作避險。

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趁回調及時換馬　張佩儀：可考慮公用股銀行股

今年首兩個月港股受惠北水湧入，恒指曾衝破3萬大關，有指進入港股大時代，惟近日受港府調高股票印花稅影響，恒指已跌穿3萬關。張佩儀認為，今年港股已累升不少，尤其是科技股板塊，但受債息上升及通脹預期升溫影響，她認為科技股需時回調，建議投資者若重倉科技股，應重新檢視個人投資組合，先行止賺，並考慮換馬至其他板塊。

張佩儀指投資者若有避險需求，可考慮趁股市回調時，買入公用股作收息之用，例如中電 （00002） 及港燈 （02638） 等，均受惠疫情回穩及經濟復甦，而且業務穩健派息亦吸引。中電今日（26日）收報75.65元，股息率4.09%；港燈收報7.6元，股息率4.21%。

另外，債息上升引發市場對加息預期升溫，帶動銀行股造好。張佩儀認為，投資者換馬時也可考慮銀行股，例如近日宣布恢復派息的滙豐 （00005） 及內銀股，她認為不少內銀股現價水平便宜，也適合投資者趁低吸納，較看好中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 及建行 （00939） ，普遍派息均有5厘或以上。

股份 2月26日收市價（元） 股息率（%
滙豐 （00005） 47.3 2.459
中電 （00002） 75.65 4.09
港燈 （02638） 7.6 4.21
建行 （00939） 6.23 5.754
工行 （01398） 5.06 5.818
中行 （03988） 2.72 7.868
資料來源：經濟通

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美元走勢反覆　英鎊人幣可看好

除了公用股及銀行股外，張佩儀認為，美元走勢反覆，資金會流入其他貨幣如英鎊及人民幣。她預期，英鎊現水平雖反彈不少，惟中綫而言仍有5%的上升空間，至於人民幣，中長綫會穩建上升，料約為3%至5%，認為人民幣滙價會影響中國出口，相信人行不會期望人民幣走太強。

 

責任編輯：李瑩

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