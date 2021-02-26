淘寶特價版 豈止特價咁簡單？

中國消費市場龐大，不同地域的人群以及不同年齡階段的世代群體，呈現著多元性的消費需求。城市中的年輕消費群體，越來越理性精明，對於最新潮流的進口商品和高性價比的生活小物，同樣愛不釋手。中國欠發達地區的民眾在日常生活中逐漸接入互聯網科技，電商購物在他們的生活中扮演著越來越重要的角色。僅以低價為特色的供給，已經難以滿足他們對於美好生活的嚮往。貼合需求、提升生活質素且高性價比的商品，才能獲得欠發達地區消費者的芳心。

於去年3月正式推出的淘寶特價版，正正瞄準這一市場趨勢。

淘寶特價版是一個由工廠，產業帶商家直接開店，提供高性價比商品為特色的電商平台。淘寶特價版一經推出就廣受欠發達地區消費者，以及對價格敏感度高的消費者所歡迎。截至2020年12月31日止12個月，推出還不足一年，淘寶特價版的年度活躍消費者（AAC）超過1億人；2020年12月的月活躍用戶（MAU）也突破1億人。

第三方數據諮詢機構QuestMobile於2021年1月26日公佈的「2020中國移動互聯網年度大報告」指出，憑藉對下沉需求的充分挖掘和深度耕耘，淘寶特價版在2020年用戶規模相較去年同期增長550%，成為年度移動互聯網用戶規模增速最快的手機應用。淘寶特價版也是該報告中《2020中國移動互聯網APP用戶規模增長之星》榜單中唯一的綜合電商平台。

瀏覽淘寶特價版，不難發現平台上商品價格優勢非常明顯，例如5.9元人民幣包郵區，1元人民幣秒殺的搶購活動等。但平台上商品的價格優勢，不是淘寶特價版快速獲得市場份額的唯一法寶。

淘寶特價版將阿里巴巴集團在電商市場的基礎設施和經驗，以及1688.com批發業務累計的對工廠以及中國製造業供應鏈的「know-how（知識）」，整合在一起，充分的將工廠商家和市場需求連接在一起，用及時的消費者洞察指導工廠商家提昇在商品供給側的能力。這正是淘寶特價版快速成長的關鍵。

了解你的客戶 調整生產及銷售滿足實際需求

在和工廠商家合作中，我們經常發現，中國製造業經過對外貿易多年的洗禮，沉澱了優質的生產能力，但是欠缺的就是對於中國消費市場的及時洞察和精準把握。

例如，欠發達地區的消費者對於電視的尺寸需求和城市消費者截然不同，鄉下地方大、房子大，電視尺寸自然也要跟得上，與之配套的電視櫃和吊牆電視架等，也需要有相應的調整。反之城市中的年輕白領或者剛剛畢業步入職場的大學生，往往與人合租，他們要求所有的電器最好都是多功能而小尺寸的。

我們將這樣的消費洞察輸出給工廠和廠家，讓他們可以根據貼地的市場需求來指導生產，精準服務目標消費者。在淘寶特價版上，你會看到插電線長度少於1米的電熱水壺、體積嬌小的體重計，以及多功能一人食煮食鍋，都深受城市白領歡迎；至於承托力超強的電視支架和大型多功能跑步機等，往往更多銷往樓價不高，平均住宅面積較大的低線城市。

我們還發現，欠發達地區的消費者，在生活非必需品層面的需求，也在逐步貼近都市生活。當然，這部分消費者對於價格更加敏感，決策過程更加謹慎。例如電動牙刷，水牙線，筋膜槍等，欠發達地區的消費者也有很強的需求，這些很有可能是他們人生中第一個和提昇生活指數有關的物品，他們需要更低的消費門檻，以及優質的質量保證。

我們將這部分消費者洞察輸出給平台上有生產能力的商家。其中不乏很多常年接外貿訂單，但因為新冠肺炎疫情的影響需要轉型開拓內地消費市場的廠商。他們擁有穩定優質的生產能力，通過和淘寶特價版的密切合作，了解到地區消費者的需求，及時調整工廠生產線，將複雜的功能或者繁複的設計去掉，為這部分消費者提供入門級的電動牙刷、水牙線或筋膜槍等非生活必需品，讓他們可以以較低的成本嘗鮮。

現今的消費者愈來愈理性精明，無論是下沉市場裡新的電商用戶，還是城市中年輕的消費群體，他們對生活有要求，追求價廉物美（或稱為高性價比）的商品。供應方需要作出改變來迎合市場的快速變化和發展，在大數據的時代下，商家及生產商可以比以往更容易洞察市場形勢，並因應消費者的口味或喜惡，從而生產出真正合適「你」的商品，甚至可以更加緊貼市場最新的潮流，大大縮短商品從設計生產再到消費者手上之間的時間。

疫情加速廠商數碼化需求 急需從外銷轉內銷

2020年，新冠疫情的出現令內地製造業的商家和廠商意識到數碼化的重要性，很多疫情前從事外貿的中小型工廠，因海外疫情嚴重，導致訂單一下子接近完全終止，急需轉向內地市場尋求銷售的渠道；而直接面向內地消費者、精準定製及營運簡單的淘寶特價版也自然地成為他們與內地消費者連繫的一大橋樑。

淘寶特價版目前已累計有120萬家商家，當中以工廠廠商、產業帶商家、中小型外貿企業及1688.com批發平台的商家為主。淘寶特價版不僅為這些缺乏電商運營經驗的商家，提供簡單、專屬的電商平台，更重要的是，淘寶特價版向工廠及產業帶商家輸出及時的消費者洞察，助力他們能夠及時根據市場需求，進行選款、測款、生產，以及銷售等各個環節。

三種由淺到深的合作方式 加強廠家與消費者的聯繫

淘寶特價版與商家之間的合作模式，分為三種不同層面的合作，由淺到深。第一種是根據淘寶特價版的洞察和市場分析直接反映給商家，並開放予所有工廠，讓他們可以按照自己的生產能力選擇是否投入生產。

第二種是淘寶特價版在產業集中的城市和地區，設立本地化服務中心，包括廣東、浙江、江蘇、河北和福建，與商家和工廠進行共同構思和協同雙方的能力。根據他們的生產和供應規模，幫助他們改良其創造新產品的供應鏈，並協助他們借助消費洞察來定製商品。

第三種是更深入地共享專業的消費洞察，針對細分市場的消費需求，例如是哪些消費需求正在快速增長、哪些消費趨勢正在醖釀，以至哪類商品會有成為熱賣商品的機會等，然後由工業設計、產品包裝到定價等全方位進行合作，共同研發新產品及製定營銷計劃。

雖然上述三種合作都是免費，但是淘寶特價版也會根據工廠的生產能力及履約能力等來挑選具體的合作對象，進行精準對接。

由推出至今，淘寶特價版強勁的增長印證了業務模式的成功，這平台不僅提供專屬的市場（marketplace）讓工廠及商家開店，更重要是通過深度合作從而提升商家和工廠的供應鏈能力，幫助他們去對接市場需求，增加高性價比產品的供應，為消費者帶來更貼合他們喜好的且定價吸引的新產品，達至多方共贏。