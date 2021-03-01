造王者　Mercedes-Benz S 500 4MATIC

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自1972年開始，歷代平治S-Class車系於全球的累積銷量已經超過400萬部，數字無疑是說明了它有多成功。今代S-Class，保留着車輛的傳統豪華氣派之餘，又加入了海量的嶄新高科技設備，令車輛繼續成為豪華房車市場中的無敵型號。
新款S-Class的車廠代號為W223，與上一代比較，車身尺碼變大了，短軸版的車身長度已經達到5,179mm，假若是長陣版的話，更達到5,289mm。
整體車長較舊款增加了20mm，車身長了闊了，正面的迎風面積又較舊款有所增加，偏偏風阻系數卻相反下降，Cd值僅0.22，令行車變得更加寧靜。
超低車身風阻
新款S-Class的主打型號是S 450和S 500兩款，兩者同樣搭載代號M 256的3.0公升直6汽缸渦輪增壓引擎，同時配備48V的EQ Boost微型混合動力系統，兩款車的合計最大馬力分別是367匹和435匹，配9G-TRONIC自動波箱，整體耗油表現及廢氣排放量也進一步改良。
車廠同時又為新車引入更多先進設備，當中包括擴展實景抬頭顯示器AR-HUD、3D立體式儀錶板、MBUX後座觸控面板、後座安全氣袋，以及備有肩頸加熱功能的後排按摩座椅等等。
穩定靈活操控力強
大概很多人會認為，平治S-Class是部百份百的「老闆車」，但實情是，即使作為司機，S-Class一樣能釋放出極高的駕駛樂趣。從兩代前的W221開始，S-Class已經是部操控力極強的大房車，現在當然也不例外。
平治工程師還將4MATIC四驅和四輪轉向列為車輛的標準裝備，後輪最多可以作10度轉向，迴旋直徑減少達到兩米，令現在的S-Class既穩定又靈活。
懸掛吸震出色
在DYNAMIC SELECT系統中，選用着重操控的DYNAMIC模式，4個車輪一直展現出強大抓地能力，當車輛在山路上飛馳時，不管遇上任何狀況的路面，懸掛吸震力仍然出色，完全不脫頂級豪華大房車的氣派。
大概這就是S-Class半世紀來賴以成功之處，無論怎樣進化，整體表現也非常全面，來到現在，更是徹底地將所有同級對手遠遠拋離，成為大部分老闆的必然選擇。
規格表
售價︰$1,998,000起
車型︰4門4座位房車
引擎︰2,999公升直6汽缸配雙渦輪增壓器
最大馬力︰435hp/5,900-6,100rpm
峰值扭力︰53.03kgm/1,800-5,500rpm
EQ Boost輸出馬力︰22hp
EQ Boost輸出扭力︰25.49kgm
驅動形式︰前置引擎、四輪驅動、9前速9G-TRONIC自排
懸掛︰（前）四連桿/（後）多連桿
制動︰（前/後）通風碟
車身︰5,289 x 1,921 x 1,503mm
前/後輪軸距︰3,216mm
0-100km/h加速︰4.9秒
極速︰250km/h（電子限制）
耗油量（市區）︰8.4-7.8L/100km
查詢︰Zung Fu （2895 7339）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌