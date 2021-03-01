造王者　Mercedes-Benz S 500 4MATIC

▲ Mercedes-Benz S 500 4MATIC保留着車輛傳統豪華氣派之餘，亦加入了海量的嶄新高科技設備。

自1972年開始，歷代平治S-Class車系於全球的累積銷量已經超過400萬部，數字無疑是說明了它有多成功。今代S-Class，保留着車輛的傳統豪華氣派之餘，又加入了海量的嶄新高科技設備，令車輛繼續成為豪華房車市場中的無敵型號。

▲ 新款S-Class的車廠代號為W223，主打有S 450和S 500兩款型號。

新款S-Class的車廠代號為W223，與上一代比較，車身尺碼變大了，短軸版的車身長度已經達到5,179mm，假若是長陣版的話，更達到5,289mm。

整體車長較舊款增加了20mm，車身長了闊了，正面的迎風面積又較舊款有所增加，偏偏風阻系數卻相反下降，Cd值僅0.22，令行車變得更加寧靜。

▲ 跟其他高級平治汽車一樣，S-Class的車廂也配用了發燒級的Burmester音響系統。

超低車身風阻



新款S-Class的主打型號是S 450和S 500兩款，兩者同樣搭載代號M 256的3.0公升直6汽缸渦輪增壓引擎，同時配備48V的EQ Boost微型混合動力系統，兩款車的合計最大馬力分別是367匹和435匹，配9G-TRONIC自動波箱，整體耗油表現及廢氣排放量也進一步改良。

▲ 廠方稱這個數碼式錶板為立體式設計，能以底及面雙層方式去顯示不同資料。

▲ 大部分車廂設備的控制工作都改在中控台顯示屏處理，錶台設計變得更簡潔。

車廠同時又為新車引入更多先進設備，當中包括擴展實景抬頭顯示器AR-HUD、3D立體式儀錶板、MBUX後座觸控面板、後座安全氣袋，以及備有肩頸加熱功能的後排按摩座椅等等。



穩定靈活操控力強



大概很多人會認為，平治S-Class是部百份百的「老闆車」，但實情是，即使作為司機，S-Class一樣能釋放出極高的駕駛樂趣。從兩代前的W221開始，S-Class已經是部操控力極強的大房車，現在當然也不例外。

▲ 前座座椅設計有着極佳的人體工程學概念，只要在系統輸入駕駛者身高，電腦便會自行調校合適位置，做S-Class的司機實在幸福。

平治工程師還將4MATIC四驅和四輪轉向列為車輛的標準裝備，後輪最多可以作10度轉向，迴旋直徑減少達到兩米，令現在的S-Class既穩定又靈活。

▲ 後座除腿墊、座墊、背墊及頭枕等位置可作多角度調校外，還內置了20個摩打，提供10種不同按摩程式。

懸掛吸震出色



在DYNAMIC SELECT系統中，選用着重操控的DYNAMIC模式，4個車輪一直展現出強大抓地能力，當車輛在山路上飛馳時，不管遇上任何狀況的路面，懸掛吸震力仍然出色，完全不脫頂級豪華大房車的氣派。

▲ 後輪轉向的最大角度為10度，令車輛最小迴旋直徑縮短了兩米，大大提升車身靈活性。

▲ 新款S-Class改用了電動開門手柄，當車門鎖上後會自動縮回車身以降低風阻。

大概這就是S-Class半世紀來賴以成功之處，無論怎樣進化，整體表現也非常全面，來到現在，更是徹底地將所有同級對手遠遠拋離，成為大部分老闆的必然選擇。



規格表

售價︰$1,998,000起

車型︰4門4座位房車

引擎︰2,999公升直6汽缸配雙渦輪增壓器

最大馬力︰435hp/5,900-6,100rpm

峰值扭力︰53.03kgm/1,800-5,500rpm

EQ Boost輸出馬力︰22hp

EQ Boost輸出扭力︰25.49kgm

驅動形式︰前置引擎、四輪驅動、9前速9G-TRONIC自排

懸掛︰（前）四連桿/（後）多連桿

制動︰（前/後）通風碟

車身︰5,289 x 1,921 x 1,503mm

前/後輪軸距︰3,216mm

0-100km/h加速︰4.9秒

極速︰250km/h（電子限制）

耗油量（市區）︰8.4-7.8L/100km

查詢︰Zung Fu （2895 7339）