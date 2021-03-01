  • 25°C
香港時間 : 2021302日 (週二) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

造王者　Mercedes-Benz S 500 4MATIC

博客 15:53 2021/03/01

分享：

Mercedes-Benz S 500 4MATIC保留着車輛傳統豪華氣派之餘，亦加入了海量的嶄新高科技設備。

自1972年開始，歷代平治S-Class車系於全球的累積銷量已經超過400萬部，數字無疑是說明了它有多成功。今代S-Class，保留着車輛的傳統豪華氣派之餘，又加入了海量的嶄新高科技設備，令車輛繼續成為豪華房車市場中的無敵型號。

新款S-Class的車廠代號為W223，主打有S 450和S 500兩款型號。

新款S-Class的車廠代號為W223，與上一代比較，車身尺碼變大了，短軸版的車身長度已經達到5,179mm，假若是長陣版的話，更達到5,289mm。

整體車長較舊款增加了20mm，車身長了闊了，正面的迎風面積又較舊款有所增加，偏偏風阻系數卻相反下降，Cd值僅0.22，令行車變得更加寧靜。

跟其他高級平治汽車一樣，S-Class的車廂也配用了發燒級的Burmester音響系統。

超低車身風阻
 
新款S-Class的主打型號是S 450和S 500兩款，兩者同樣搭載代號M 256的3.0公升直6汽缸渦輪增壓引擎，同時配備48V的EQ Boost微型混合動力系統，兩款車的合計最大馬力分別是367匹和435匹，配9G-TRONIC自動波箱，整體耗油表現及廢氣排放量也進一步改良。

廠方稱這個數碼式錶板為立體式設計，能以底及面雙層方式去顯示不同資料。

大部分車廂設備的控制工作都改在中控台顯示屏處理，錶台設計變得更簡潔。

車廠同時又為新車引入更多先進設備，當中包括擴展實景抬頭顯示器AR-HUD、3D立體式儀錶板、MBUX後座觸控面板、後座安全氣袋，以及備有肩頸加熱功能的後排按摩座椅等等。
 
穩定靈活操控力強
 
大概很多人會認為，平治S-Class是部百份百的「老闆車」，但實情是，即使作為司機，S-Class一樣能釋放出極高的駕駛樂趣。從兩代前的W221開始，S-Class已經是部操控力極強的大房車，現在當然也不例外。

前座座椅設計有着極佳的人體工程學概念，只要在系統輸入駕駛者身高，電腦便會自行調校合適位置，做S-Class的司機實在幸福。

平治工程師還將4MATIC四驅和四輪轉向列為車輛的標準裝備，後輪最多可以作10度轉向，迴旋直徑減少達到兩米，令現在的S-Class既穩定又靈活。

後座除腿墊、座墊、背墊及頭枕等位置可作多角度調校外，還內置了20個摩打，提供10種不同按摩程式。

懸掛吸震出色
 
在DYNAMIC SELECT系統中，選用着重操控的DYNAMIC模式，4個車輪一直展現出強大抓地能力，當車輛在山路上飛馳時，不管遇上任何狀況的路面，懸掛吸震力仍然出色，完全不脫頂級豪華大房車的氣派。

後輪轉向的最大角度為10度，令車輛最小迴旋直徑縮短了兩米，大大提升車身靈活性。

新款S-Class改用了電動開門手柄，當車門鎖上後會自動縮回車身以降低風阻。

大概這就是S-Class半世紀來賴以成功之處，無論怎樣進化，整體表現也非常全面，來到現在，更是徹底地將所有同級對手遠遠拋離，成為大部分老闆的必然選擇。
 
規格表
售價︰$1,998,000起
車型︰4門4座位房車
引擎︰2,999公升直6汽缸配雙渦輪增壓器
最大馬力︰435hp/5,900-6,100rpm
峰值扭力︰53.03kgm/1,800-5,500rpm
EQ Boost輸出馬力︰22hp
EQ Boost輸出扭力︰25.49kgm
驅動形式︰前置引擎、四輪驅動、9前速9G-TRONIC自排
懸掛︰（前）四連桿/（後）多連桿
制動︰（前/後）通風碟
車身︰5,289 x 1,921 x 1,503mm
前/後輪軸距︰3,216mm
0-100km/h加速︰4.9秒
極速︰250km/h（電子限制）
耗油量（市區）︰8.4-7.8L/100km
查詢︰Zung Fu （2895 7339）

撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

最新專欄文章 更多

Netflix《同學麥娜絲》4個迷失中佬　工作一輩子也買不起一間房子
2021/02/26
Netflix《同學麥娜絲》4個迷失中佬　工作一輩子也買不起一間房子
Hublot成英超指定官方時計　摩連奴、舒利亞齊戴上限量錶助慶
2021/02/24
Hublot成英超指定官方時計　摩連奴、舒利亞齊戴上限量錶助慶
Montblanc新官上任　品牌首個Monogram系列面世
2021/02/24
Montblanc新官上任　品牌首個Monogram系列面世
麥拿侖最Top超跑McLaren Elva X Gulf　身價1,400萬全球限量149架
2021/02/19
麥拿侖最Top超跑McLaren Elva X Gulf　身價1,400萬全球限量149架
錶壇同賀金牛年　Breguet、Chopard、Jaquet Droz齊推工藝紀念錶
2021/02/17
錶壇同賀金牛年　Breguet、Chopard、Jaquet Droz齊推工藝紀念錶
汽車 平治 汽車科技 汽車首次登記稅 汽車保險 AR 司機

上一篇文章

波幅大？無有怕！　比特幣都有安心投資的竅門

下一篇文章

【ESG】港府積極發行綠色債券　乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
博客 - 家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
博客 - 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
博客 - 【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
博客 - 【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法