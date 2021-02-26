Netflix《同學麥娜絲》4個迷失中佬　工作一輩子也買不起一間房子

▲ 台灣黑色喜劇電影《同學麥娜絲》透過4位同學道出中佬的惆悵。

《消失的情人節》的劉冠廷，去年另一電影《同學麥娜絲》，近日在Netflix全球上架。這齣講台語的黑色喜劇是《大佛普拉斯》導演黃信堯第二部作品，獲本屆金馬獎觀眾票選最佳影片等3大獎項。4位老同學呈現出4種不同的中年大叔寫照，不少觀眾都說觀看影片時，笑着笑着就哭了。

《大佛普拉斯》是2017年金馬獎大贏家，囊括最佳新導演、改編劇本等5大獎項。黃信堯以只此一家的台語旁白、打破第四牆和觀眾對話，靈活運用黑白和彩色的手法，再加上眾演員精采的演出，藉黑色荒誕的謀財害命故事控訴吃人的階級社會。

▲ 《同學麥娜絲》的戲名「麥娜絲」，戲中既是校花名字，也是Minus音譯，意指4位中佬不斷把自己對人生的要求降低。

「普拉斯」為英文「加號」（Ｐlus）的音譯，有加長版的意思，皆因該部長片是由2014年黃信堯入圍金馬獎最佳短片的《大佛》發展而來。來到第2部作品《同學麥娜絲》（Classmates Minus），戲名一語相關，「麥娜絲」既指人生不只有加法，還有減法（Minus），也是戲中男同學們中學時代校花的名字。

▲ 4位中學好友來到40來歲的年紀，依然經常聚頭一起玩牌互相揶揄。

背棄夢想 VS 忠於自己

今回黃信堯繼續他的抵死風格，戲開首那不夠1分鐘的旁白，透過畫面、色彩和音效的變化表現出他拍完首部劇情長片贏得掌聲後，在同學眼中他彷彿一切升級了，繼而道出4位份屬高中好友40來歲男人的中年惆悵。

添仔（施名帥飾演）是夢想型同學。夢想做導演拍電影，現實中卻只能拍壯陽藥廣告、為市長拍宣傳片。太太因為他收入不穩定而不敢生孩子。他經常強調其人生只差一步就成功，然後突然機會來臨，有政黨委員看中他可當政治棋子，安排他以政治素人身份參選地區議員。他會背棄理想選擇權位嗎？

▲ 《大佛普拉斯》的高委員（中）及瓦樂蒂（右），也在《同學麥娜絲》中佔重要戲份。高委員看中添仔可以政治素人身分參選，作為他的棋子。

電風（鄭人碩飾演）是保險從業員，也是堅守本份的上班族，因為從不擦鞋，一直升職無望。這位理想型同學努力儲錢買了一間很小的公寓連車位，令女友意外懷孕後，他決定結婚，卻擔心不能為妻兒帶來幸福。

為他人設想 VS 胡思亂想

閉結（劉冠廷飾演）繼承做紙紥的祖業，跟祖母相依為命，有口吃又自卑。有陰陽眼的他總是為他人設想，努力為逝者達成心願建最好的紙紥房子和汽車。供不起樓也沒有女友的他，到遇上一位能聽懂他說話的賢淑女子時，卻發現老天原來不會特別眷顧好人。

罐頭（納豆飾演）是愛胡思亂想型同學，一直做散工，渾噩地生活，平日鑽研日本AV，視加藤鷹為偶像。在查戶籍的工作期間遇上中學校花，卻發現昔日女神已飽歷風霜成為神女。幻想的破滅，才觸發他反思人生意義。納豆正是憑演出這個迷失角色而奪金馬最佳男配角獎。

《麥娜絲》也許在手法上不及《普拉斯》那樣令人驚艷，一次過呈現4種大叔心境也略嫌篇幅不足，未夠深入，但種種人生荒誕以至寫實的處境，卻肯定有充夠彈藥令觀眾又笑又哭。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

戲中電風慨嘆：「把事情做對跟做好的差別，就是一個會升官一個不會。」戲末黃信堯的旁白則總結說：「我們總相信自己身上有一雙翅膀，只要肯努力，一定可以展翅高飛，但過了40歲，慢慢可以理解，原來我們其實只是一隻雞。」紛陳的金句，總有一句刺痛中年大叔的心。

