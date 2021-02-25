▲ 【5000元消費券】政府擬用電子途徑派消費券 如何防止市民轉為現金套現？

財政司司長陳茂波昨發布最新一份《財政預算案》，當中提到向合資格人士派發5,000元的消費券。財經及庫務局長許正宇表示，政府正與多個支付營運商商討電子消費券安排。不過，現時不少電子支付系統都提供轉數快功能，市民又可以透過轉數快把5,000元轉現金套現嗎？

許正宇表示，目前計劃就電子消費券建立中央電子登記平台，讓市民登記，同時提供書面登記方式。亦有媒體引述消息指，政府有方法讓市民將消費券用於消費，而非直接提取現金。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若政府利用電子錢包派消費券，會較易控制，正如電子咖啡券一樣，讓市民用於商戶消費。不過，他提到實體八達通在操作上會較為困難，政府需事先發放金額，較難控制他們把金錢用在甚麼地方。

雖然如此，政府現時亦有利用八達通發放交通津貼，但是採取市民先付、政府再補貼的形式。方保僑指，八達通具有記錄不同消費的功能，可以劃分是消費或交通費用。他預料，若政府透過實體八達通發放消費券，但市民把款項用作其他用途，如個人對個人付款（P2P），政府亦會有應對方案，例如下一個月無法再次領取消費券。不過，政府仍未公布消費券的發放方式及途徑，方保僑表示需要等政府公布才可作準。

責任編輯：曹佩鈞

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