【收息股】想收息　趁除淨前買係咪好時機？　專家用呢幾隻股份話你知

對於部分忙碌的讀者，手頭上有資金或會期望買股穩定收息，不過買股收息除了要選適當的時機，以免賺息蝕價外，亦要留意除淨日的時間。今日為大家介紹4隻將於3月初除淨日的股份，仲有專家分析值唔值得投資者因收息而買入。

投資者若要收取股息，必須於截止過戶日前，成為名列於股東名冊的股東。截止過戶日一般來說會是除淨日後的兩個交易日，因此一定要在除淨日前買入股份，才可於派送日當日收到股息。



以下三隻股份將於3月9日除淨，分別為港交所 （00388） 、電訊板塊的電訊首科 （03997） 及電訊數碼 （06033） 。

買港交所收息？ 小心有得震無得瞓

早前已公布業績的港交所，今日收報473.2元，即每手約47,500元。於除淨日前買入，可以於3月23日，每手收446元利息。

買港交所收息是不是一個好選擇呢？光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港交所的息率不算是特別吸引，買入港交所是資本增值的選擇而非以收息作為目標。但若是看好股市發展，當港交所股價下調時的確是很好的吸納機會，但要注意的是該股股價與市場氣氛掛鈎，股價較波動，若為了收息，則有機會變成「有得震，無得瞓」，不過為資本增值仍是一個好選擇。

鍾情電訊股 收息宜考慮香港電訊

電訊首科 （03997） 收報0.98元，每手約2,000元，每手收20元利息。不論在成交量、成交金額都很小，是一隻較少人留意的股份，股息方面亦未算很吸引，分分鐘連手續費、代收股息等費用都蝕埋，在買這類股份時就要多加留意。這類股份雖然入場費便宜，不過用作收息或者長揸都不是一個好選擇。溫傑又提到該股市值細，只有1億幾，並不贊成因為入場費便宜而買入，成交細的股份，容易有人為因素影響，不合符收息目標，加上公司存在不確定因素，在無現金流及收益的情況下亦有機會無穩定派息，所以非好選擇。

另一股份，電訊數碼 （06033） 收報2.37元，每手約2,400元，收息約60元。他認為這類股份，擔心指數會較高，總成交亦不太高，不建議買這類貨，表現未如如期，當要離場時亦難沽貨，溫傑對這類型股份卻步，若買電訊股收息可以考慮香港電訊 （06823） 。

是否好時機？ 仍要看基本因素



另外，東亞銀行 （00023） 將於3月11日除淨，今日收報18.32元，每手約3,700元，股息為48元。溫傑表示，該股早前公布業績，在收息銀行股而言不算吸引，但比較上2隻電訊股會較好，而該行的業績按年計亦有增長。



他建議投資者，不要因為除淨日而趕住買入股份，因為除淨日當天，派息因素亦會在股價反映，除非早已憧憬該股派高息或特別息而能吼準時機於低位買入，例如早前在東亞股價回調時買入便較合理。所以除淨日前買入亦要看時機，在短綫回調買入，短期又可以收息，便是一個好時機。

選擇各類的收息股都是先看公司的基本面，而非因為其除淨日而買入股份，這是投資者其中一個小盲點，因為買錯股份，利息不算多，基本因素又不理想，隨時賺息蝕價，因小失大；反而，若心目中有心儀股份未有買入，又見該股有所回調，又將會派發吸引股息，則可以爭取機會買入。

公司 除淨日 每手股息 港交所 （00388） 3月9日 446元 電訊首科 （03997） 3月9日 20元 電訊數碼 （06033） 3月9日 60元 東亞銀行 （00023） 3月11日 48元

責任編輯︰陳玉蓮

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