▲ 【REITs】唔使買樓都可以收租！買樓vs投資房託基金利弊比較

房託價格或波動 需了解持有物業

房託及自行買樓在風險方面兩者亦有不同，自行買樓由於每次的金額大，往往只能集中在一層物業中，這就會面對集中風險。反之房託由於資產龐大，所買入的是多個物業，因此在風險方面會較低。

同時，由於自行買樓一般涉及借貸，所以有機會出現負資產的情況；相反，若沒有牽涉到借貸，買房託輸到盡亦只是零，可見兩者風險不一。

不過要注意的一點是，房託在股票市場上市，價格會較為波動，例如某房託只持有一個商場，而這商場租金收入穩定，各方亦沒有太大的變化，但由於在股票市場上市，因此價格除自身的情況外，亦會受各種外圍因素影響，例如股市的氣氛、資金流向等，都會對其股價造成影響。

借貸買房託斬倉機會較高



自行買樓的另一不同之處，就是借貸，利用借貸去買樓是大部人都會做的事，以小本創造資產，令回報放大（當然，若不幸樓價下跌，借貸會令虧損放大）。雖然我們買房託時都可以以借貸形式去購買，但始終難以做到自行買樓的效果，這無論在借貸的百分比上，還是息率方面，自行買樓這方面都是較優的。

另外，借貸買房託面對的斬倉風險亦較高，當市況波動時，房託將受多種因素而影響股價，而股價的表現將構成斬倉的可能，因此若屬股價較波動的房託，這方面的風險較高，因此這方法只合較高階的投資者。

相比之下，自行買樓的斬倉風險則不一樣，供款人只要每月依時供樓，就算樓價因外圍因素而大跌，銀行亦不會追差價，斬倉的風險較低。

最後要提提各位，香港房託參差，買入前一定要仔細分析，了解該房持有那些物業的質素如何，並翻查過往的派息情況，從而作出全面的評估。而暫時就個人所見，領展 （00823） 是其中一隻較優質的，但股價都會波動，因此買入前都要做功課。

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【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為︰買樓收租的替代方法（上）及（下）】