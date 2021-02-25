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政府擬推多項振興旅遊措施　消費換酒店現金券及免費送機票

精明理財 16:20 2021/02/25

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政府擬推多項振興旅遊措施　消費換酒店現金券及免費送機票

新冠肺炎疫情持續逾一年，無法出外旅遊，不少港人改為在酒店Staycation（住宿度假）。據消息指，香港旅遊發展局擬推出本地消費換酒店Staycation活動，最快下月推出；旅發局打算重推「賞你遊香港」活動，並增加名額、產品及旅行社數目。機管局亦計劃於疫後送出50萬張機票予港人及旅客。

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消費滿800元　資助500元

《香港經濟日報》引述消息指，旅發局最快會於下月推出本地消費換酒店Staycation活動，參加方法與「賞你遊香港」相若。市民於指定時間在本地實體零售商戶消費滿800元，便可憑最多兩張單據，登入旅發局網頁預訂參與酒店的住宿及餐飲，即時兌換價值500元資助，市民入住時需向酒店提供預訂憑證及消費單據。據消息指，有關活動為期一至兩個月，並會限制每間參與酒店可提供的名額或晚數。

重推「賞你遊香港」活動

此外，旅發局去年曾推出「賞你遊香港」活動，市民消費滿800元，即可免費換取本地遊名額。據悉，旅發局亦擬重推有關活動，形式與上次相同，但會增加額、產品及可參與的旅行社的數目。

機管局擬送50萬張機票

報道亦指，機管局去年已向4間本地航空公司，斥資20億元預先購買約50萬張機票，用於未來市場推廣。據悉，機管局打算在疫後進行抽獎，向港人及全球旅客送出50萬張機票，但未敲定抽獎形式。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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