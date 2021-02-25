▲ 【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券 點樣用先最精明？

新一份《財政預算案》向每名18歲以上合資格港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵。消息指，政府擬分5個月派發5,000元，即每個月派發1,000元，並通過電子支付工具得到相關電子消費券，市民只可在本地消費。消息公布後，網上討論區即有網民討論如何善用電子消費券，有網民獻計可用作購買不同商戶的現金券，以延長使用期。用咩方法使5,000元電子消費劵最精明？

【派消費券、退薪俸稅100%上限1萬元 預算案派糖懶人包：按此】

點用5000元最精明？「套現」或不可行

據悉，政府擬聯絡八達通、支付寶、PayMe等現行儲值支付工具營辦商合作，但不會一筆過派發5,000元，而是分5個月向市民派發消費券，亦即市民每個月有1,000元可以消費。有網民指出，透過電子支付工具收取電子消費劵，可將有關金額轉帳至銀行戶口，能變相「套現」，但由於政府表明有關金額需用作消費用途，相信另有方法限制將電子消費劵套現。

有網民質疑，一個月內難用盡1,000元作消費，又認為不能一次過使用5,000元不夠靈活，故引發其他網民獻計如何精明地使用5,000元電子消費劵，包括參與商戶的分期付費計劃購買較高價的電器、購買超市現金券延長使用期等。不過有關派電子消費劵的詳情尚未公布，網民所提出的方法是否可行，仍要待政府公布相關細節。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！