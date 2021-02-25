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【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報高達3.18%　好過放定存？

博客 17:48 2021/02/25

分享：

【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報高達3.18%　好過放定存？

僅一產品隨時拎錢無損失　分單投保更增理財靈活

短期儲蓄保險的投保人需於保單期內鎖定資金，早期退保通常會導致損失。所以，大家投保前要確定保單期內有流動資金，應付突發開支。但是，若投保人真的要早期退保，又要蝕幾多錢呢？假設於投保一年後退保，我們計算產品1年保證IRR，上述產品中，多數的保證IRR是負數，代表投保人要蝕錢，最差的IRR低至-40.18%，換言之，投保人1年蝕4成。

上述產品中，唯獨Blue WeSave定息儲蓄保S2，容許投保人隨時拎錢，照樣有息賺，1年退保的保證IRR是正數2%，代表投保人依然有錢賺。這無疑為投保人增添彈性。若市況好轉，大家可能期望轉向投資回報較佳的工具，或者因其他急事需提取現金而要退保，保險公司亦不收手續費或罰款。

大多數短期儲蓄保險的產品設計，均對早期退保不利。由於保單不容許部分提取，投保人要拎錢，實際上要全單退保，若大家想盡享此產品的靈活性，可考慮分單投保，將總投保金額投放於數張保單。若將來退保，亦可按需要逐張保單提取現金，其他未退保的保單又繼續賺息，讓投保人理財更靈活。

【為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？：按此

投保短期儲蓄　既可搵人亦可上網

短期儲蓄保險賣點是保證回報，對保險公司而言，利潤很低，所以向來不是大品牌保險公司及顧問力推的產品，所以市場上短期儲蓄保險產品選擇不多，限量供應，甚至只有熟客才買到。加上環球局勢不明朗，美國國債息率每況愈下，保險公司可能隨時將產品下架，再推出的短期儲蓄保險，就調低保證回報。

鑑於新冠肺炎，社交隔離漸成新常態。其實，本文提及的部分短期儲蓄保險產品，容許客戶自己網上投保，由申請到繳款均在綫上辦妥。當然，對於傳統保險公司的短期儲蓄保險，大家仍要找代理的保險經紀或顧問。

短期儲蓄保　保證回報邊份最高？【上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2021年2月16日，僅供參考，並不是銷售提議。   

【文章來源：10Life；原題：【收息攻略】邊份短期儲蓄保險嘅保證回報，高過定期存款？（2021年2月更新版），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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