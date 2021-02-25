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【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報高達3.18%　好過放定存？

博客 17:48 2021/02/25

分享：

新冠肺炎為全球經濟帶來極大不確定性，聯儲局實施無限量化寬鬆，市場預料2022年底前都不會調整利率。在低息大環境下，銀行定期存款難有驚喜，除非是新資金存款，否則利率就更低。股票及基金儘管交投暢旺，但過去表現又不等於將來回報，而且價格可升可跌，高位回落的風險不容忽視。對於穩健派投資者而言，市場上還有甚麼低風險又保證回報穩健的工具呢？此時，大家不妨留意一下保險公司的短期儲蓄保險。

【3個月港元定存　仲有邊間有1厘？：按此

比較短期儲蓄保險　5年保證回報高達3.18%

短期儲蓄保險主攻保證回報，而保單年期約3至5年，稍長於銀行定存；但投保人可以於幾年內，鎖定一個穩定的保證回報率，對於收息一族，仍具有一定的吸引力。10Life緊貼香港市場上的短期儲蓄保險產品，它們來自Blue、中銀人壽（BOC Life）、中國太平（China Taiping）、恒生保險（Hang Seng Insurance）及立橋人壽（Well Link Life）。以下是產品的回報表現：

短期儲蓄保險的回報穩定又保證　鎖定回報率達8年

短期儲蓄保險的供款模式為一次過預繳、或1年至3年供款期，而保單期多是3至5年，期滿時，保險公司會繳付保證現金。10Life以整個現金流計算產品的年化保證內部回報率（IRR）。以上產品（保單貨幣為美金）期滿時的保證IRR起碼有2%。

隨着無限QE，息率每況愈下，5年保證IRR高於3%的短期儲蓄保險產品已經逐一下架，可謂買少見少，現時只餘下兩款立橋人壽喜盈於「息」特級儲蓄保障計劃（下稱「立橋人壽儲蓄計劃」），以及Blue WeSave高息儲蓄保E1。當中，5年保證IRR最高的是立橋人壽儲蓄計劃預繳保費版本（即一筆過付款），代表於第5年退保仍有3.18%保證IRR，但其實該產品的保單期為8年，期滿IRR更達3.33%。

邊份短期儲蓄保險可隨時拎錢無損失？【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2021年2月16日，僅供參考，並不是銷售提議。   

【文章來源：10Life；原題：【收息攻略】邊份短期儲蓄保險嘅保證回報，高過定期存款？（2021年2月更新版），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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