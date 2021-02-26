元宵節好事成雙 茶木主餐牌飯麵甜品外賣堂食買一送一 精明理財 09:00 2021/02/26 分享： 今日就是元宵佳節，想成雙成對？由即日起至3月1日，全綫茶木推出「好事成雙」優惠，惠顧主餐牌飯麵或甜品，均可享買一送一優惠！ 是次優惠適用於外賣及堂食，全日均可享優惠。另外，所贈送的食品／甜品，為價值較低之食品／甜品。 分店一覽 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】 按此 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 限時搶！海洋公園推$88優惠 $188包酒店住宿及雙人門票 2021/02/25 限時搶！海洋公園推$88優惠 $188包酒店住宿及雙人門票 政府擬推多項振興旅遊措施 消費換酒店現金券及免費送機票 2021/02/25 政府擬推多項振興旅遊措施 消費換酒店現金券及免費送機票 運動服飾開倉低至1折 PALLADIUM買2對照價3折 2021/02/25 運動服飾開倉低至1折 PALLADIUM買2對照價3折 木衛二九龍灣店 買飲品堂食送鹽酥雞或地瓜球 2021/02/25 木衛二九龍灣店 買飲品堂食送鹽酥雞或地瓜球 【晚市優惠】免費成為會員！牛一指定日期晚市放題買一送一 2021/02/24 【晚市優惠】免費成為會員！牛一指定日期晚市放題買一送一