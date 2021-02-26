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元宵節好事成雙　茶木主餐牌飯麵甜品外賣堂食買一送一

精明理財 09:00 2021/02/26

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今日就是元宵佳節，想成雙成對？由即日起至3月1日，全綫茶木推出「好事成雙」優惠，惠顧主餐牌飯麵或甜品，均可享買一送一優惠！

是次優惠適用於外賣及堂食，全日均可享優惠。另外，所贈送的食品／甜品，為價值較低之食品／甜品。

分店一覽

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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