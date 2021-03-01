主動型ETF美國市場獨有？

過去一年間，交易所買賣基金（ETF）市場上其中一個熱門話題相信離不開「主動型ETF」（Active ETF）。雖然不少美國上市的主動型ETF吸引市場注意，但作為香港投資者也不要忽略香港其實是亞洲區最早引入主動型ETF的市場。

主動型ETF早於2008年首先在美國出現，早年的主動型ETF大多數是投資在債券市場，而近年以股票為投資組合的主動型ETF亦逐漸流行。按的ETF THINK TANK數據，目前美國ETF市場中投資在股票的主動型ETF的總資產只佔所有主動型ETF不足40%，而去年約有280隻新ETF上市，當中約半數是主動型ETF。

港19年首引入主動型ETF

其實香港是亞洲區首先推出主動型ETF的市場，早在主動型ETF還未成為投資者熱門話題時，於2019年香港已有亞洲首隻債券主動型ETF上市。去年6月再有亞洲首隻股票主動型ETF上市，這隻投資於電子遊戲板塊的股票主動型ETF自上市至2021年2月16日約8個月之間累升約50%。香港交易所為了讓投資者容易識別主動型ETF，會在主動型ETF的正式簡稱（即是股票機顯示的短名字）前頭加上「A」字。

主動型ETF透過基金經理的積極管理，可以因應市場或個別股票的變化而迅速調整投資組合，相比起指數型或被動型ETF，在正常情況下一般要三個月至半年檢討成分股一次，主動型ETF尤其適合創新領域或新興的投資主題。



【作者簡介】葉子健負責為日興資產管理於香港及北亞地區拓展ETF業務，目前該公司於香港交易所有兩隻ETF上市。