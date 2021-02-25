▲ 【ESG投資】全球掀綠色革命 多個新能源相關行業前景看俏

2021辛丑牛年的來臨為世界帶來疫後復甦與重建的希望，全球各國均努力爭取在這場世紀疫情之後重建更可持續和美好的未來。為推動疫後重建更可持續的新世界，一場前所未見的全球綠色革命正在迅速形成。

筆者預期全球可持續發展趨勢將於2021年出現重大變化，各國政府將為其近年作出的淨零排放承諾制定具體執行計劃，並迅速採取行動。筆者看好新能源汽車、電池、軟件和零部件生產商，而智能電網供應鏈當中的企業均展現吸引的投資機會。

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繼中國提出要在2030年前實現二氧化碳排放達到峰值，並於2060年實現碳中和目標之後，最近數月各主要經濟體如日本、加拿大、南韓等亦相繼公布了其碳中和目標實現時間表。美國新任總統拜登宣布美國將重新加入《巴黎氣候協定》，並提出「氣候變化和環境公義計劃」，包括在2050年之前實現淨零碳排放目標，以及在其任內推動總值2萬億美元的綠色基建投資計劃，預期計劃可創造多達1000萬個職位，其中4,000億美元將用以推動潔淨能源發展。

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我們認為全球各國與企業之間就綠色科技創新的競爭將會白熱化，世界各地的政府與企業正爭相在可再生能源、電動汽車和環保科技等高端創科行業擴大市場佔有率，這意味投放在綠色科技和基建的資金將會大幅增加。日本設立了一個2萬億日圓的綠色基金，以支援民營企業對綠色技術的投資。南韓也推出了「數碼和綠色新政」計劃，將投資73.4萬億韓圜支持節能住宅和公共建築、電動汽車和可再生能源發展。

全球綠色低碳轉型的顛覆趨勢將會在未來10年快速推進，這代表企業不能再安於現狀，而且隨着全球各地減排環保監管加強，以及碳排放許可和收費項目增加，如果企業不解決氣候變化和污染問題，再以往常方式經營業務的成本將會大幅上升。因此，今年筆者十分看好綠色投資主題，尤其是專注緩和氣候變化影響的創科企業，那些有助降低全球暖化風險的公司，包括電動汽車、可再生能源、節能建築和系統、環保科技和廢物處理公司的增長前景特別吸引。

中國綠色變革成「十四五」規劃焦點

中國承諾在2060年之前實現碳中和目標，是其邁向低碳轉型的重要里程碑，由於中國佔全球二氧化碳排放量的28%，高踞世界首位，去年10月中共中央五中全會決定把減少碳排放和推動綠色發展列入「十四五」規劃重要指引，為內地開展綠色革命創造有利條件。

中國一直以化石燃料作為主要能源消耗，約佔總能源消耗量的85%，按我們研究團隊預測，非化石能源發電量將從2019年的33%大幅增至42%，預計「十四五」規劃將為每年可再生能源裝機發電量，包括太陽能、風能和生物質發電，設定進取的增長目標。這些進取的增長目標，應可改善相關板塊設備供應商的盈利前景。

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此外，中國正在加快大規模應用新能源汽車，以實現其減排目標。中國已朝着這個目標邁進，2019年新能源汽車的銷售量達到120萬輛，是世界最大的新能源汽車市場。新能源汽車生產涉及先進機械製造、新原材料、大數據和人工智能技術，符合中國在「十四五」規劃下提出的「雙循環」發展策略。

為了實現這些戰略目標，政府將會大幅增加研發支出，加強領先企業、國家重點實驗室與國家創新製造中心之間的合作，支持新能源汽車生態系統的創新發展，加快新能源汽車操作系統的科技發展和電池技術開發，並確保質量控制。中國政府正大力鼓勵民眾廣泛使用新能源汽車，料將推出有利政策推動消費者購買電動汽車。筆者看好新能源汽車、電池、軟件和零部件生產商，以及智能電網供應鏈當中的企業均展現吸引的投資機會。

作者：范卓雲 滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監

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