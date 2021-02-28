擔心突然離世 家人要負供樓重擔　呢隻保險幫到忙

讀者崔小姐現年32歲，早兩年買樓及結婚，擔心自己若遇意外，供樓的重擔會落在家人身上，所以希望為自己買一份相宜的人壽保險。但由於體形略胖，一直有膽固醇問題，想知道會否影響投保？而且有機會在未來數個月全職讀書進修，如果用積蓄繳交保費，又是否可行？

純人壽保費相宜

一般而言，保費相宜的人壽保險，就只有不帶任何儲蓄成分的純人壽。這種消費型的人壽保險，小至每月幾百元也可以有數百萬元的人壽保障。對於剛榮升新業主的客戶來說是非常有用，因為正如讀者所顧慮，倘若突然意外離世，家庭頓失經濟支柱，如果有一筆保險金幫忙繳付房貸，家人也不至於淪為負資產。

人壽保有核保要求

每份人壽保險申請書也有若干健康問題需要回答。像讀者的個案，初步投保後少不免會被要求提供膽固醇相關的醫療紀錄，或有機會由保險公司安排醫生面見，了解其身體情況再作進一步核保。對於保險公司而言，即使人壽保的核保準則並不如醫療保般嚴謹。但也會因為客戶不同的情況，例如吸煙習慣、BMI指數、膽固醇、血壓、家族病史等等而影響其核保決定。

年期決定保費金額

純人壽的保費也是取決於保費在多少年期內不變，例如每5年續保一次與每20年續保一次，前者保費會較後者便宜，但投保時要考慮清楚投保目標。

以讀者個案，其投保目標是為了對冲突然身故而遺下樓宇按揭的風險，而一般按揭也是做20至30年，所以相對而言，人壽保也應該選擇較長年期的續保。加上未來若轉為全職學生，缺乏穩定工資作繳交保費的根據，即使其儲蓄足夠繳交保費有餘，但也要特別聲明若她資金不足以繳交保費時，會由誰人協助繳交，而且投保金額也有機會受限，未必可以投保與樓價掛鈎的金額，例如可能崔小姐原想投保700萬元，但保險公司可能只會批准購買400萬元左右。

（節錄）

【原文︰保障身故斷供樓 純人壽保費相宜（收費文章）】

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