鹽田梓藝術節　網上VR欣賞新展品

疫情肆虐，不少節日或活動被迫移師至網上，原定於去年展開的鹽田梓藝術節也不例外。這個由旅遊事務署主辦、文化葫蘆策展的小島藝術節，雖然不能親身到場欣賞各藝術品，透過熒幕作網上隨時隨地瀏覽，也不失可觀性。

鹽田梓藝術節於2019年揭幕，是一個為期3年的藝術計劃，以「天、地、人」作為每屆藝術節主題，將鹽田梓這個有300年歷史的客家漁村，搖身一變成為結集藝術、宗教、文化、古迹及綠色元素於一身的嶄新體驗，首屆吸引了不少遊客專程前往觀賞，好評不絕。

原本計劃於2020年11月舉行第二年展覽，正值疫情高峰期，將整盤計劃打亂。策展的文化葫蘆創辦人吳文正（Simon）稱，幾個月前預料即使延期，能正常舉行的可能性不大，於是決定將整個藝術節移師網上舉行，命名為2.0。為了避免市民登島觀賞，所有今年新增的作品已被帆布圍封，不會公開展示。

呼應「地」主題 着重「在地性」

網上展覽也不只是相片解說，Simon邀請了專業的製作團隊，以航拍、360度相機拍攝所有作品，實體的導賞團亦變成了網上語音及文字，為觀眾解說作品理念。觀眾可以隨時隨地安坐家中觀賞，而且拍攝得極細緻精美，透個熒幕能多角度欣賞作品，更可以VR觀賞，操作簡單易上手。

鹽田梓是一個擁有獨特文化的地方，集合傳統客家村落、天主教宗教背景及製鹽場，藝術作品亦呼應了今次「地」這個主題。旨在透過多元化的藝術作品介紹鹽田梓的獨特自然風貌和故事，特別着重「在地性」。團隊邀請本地及海外藝術家與鹽田梓村民共同創作，透過互動交流和溝通，將村民在這片土地的生活文化，以及特別的回憶、感情，透過創意藝術抒發開去。

變成了網上展，能接觸更多不同層面的觀眾，身在海外人士都可欣賞到藝術品，有英語及普通話解說，連外國人亦能參與。今年特別設有網上導賞團，可以更深入了解作品及背後的故事。

Simon希望觀眾可以透過是次藝術節，除了欣賞小島及藝術品之美外，亦透過藝術體會到心靈上的寧靜舒泰。「鹽田梓藝術節以天、地、人作為主題，其實還有第四個字『和』。象徵生活及社會的和諧，重新認識並與大自然修補關係，達到和諧、和平的境界。」

鹽田梓藝術節由即日起至3月11日舉行，作品只於網上公開展出。Simon稱如果疫情緩和，也不排除會重新開放，要密切留意官網及Facebook發布最新消息。

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鹽田梓藝術節2.0

舉行日期：即日至3月11日

參觀網址：www.yimtintsaiartsfestival.hk

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉



（節錄）

【原文：鹽田梓藝術節 移師網上VR欣賞9件新作】

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