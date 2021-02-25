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挪亞方舟門票買2送1　PHD單點普通批／大批8折

精明理財 07:00 2021/02/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 挪亞方舟：門票買2送1

由即日起至3月31日，香港挪亞方舟推出買2送1門票優惠，此優惠適用於挪亞方舟正門票務處或官方網站購票時使用。

需要注意的是，必須購買2張成人正價門票，才可獲贈1張成人或特惠門票。

另外，由即日起至3月31日，挪亞方舟亦推出「花語•春日海景下午茶」，出示當日公園門票可享9折優惠。供應時間為下午3時至5時，另需按原價收取加一服務費。

網上購票

2. PHD：單點普通批／大批8折

現凡於PHD單點任何普通批／大批享8折優惠，外賣自取或堂食均適用。另外，加配小食、雞翼、意粉及飯（最多2客），亦可享8折優惠。

分店一覽網上訂購

3. 7-Eleven：買沖繩飯糰送可口可樂

至2月26日，於7-Eleven購買自家品牌7-SELECT沖繩飯糰，即送加系可口可樂膳食纖維330毫升1罐。

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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