木衛二九龍灣店 買飲品堂食送鹽酥雞或地瓜球 精明理財 09:00 2021/02/25 分享： 木衛二香港鑄茶所九龍灣店現正推出優惠，現凡購買一杯飲品堂食，即可免費換鹽酥雞或地瓜球。另外，現時購買燉湯、蒸飯，堂食或外賣自取亦可享7折優惠。 分店： 九龍灣店：九龍灣常悅道21號Eastmark 1樓5號舖 灣仔店：灣仔軒尼詩道288號地下G16舖 銅鑼灣店：銅鑼灣怡和街22號地下3號舖 荃灣店：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓118號 西灣河店：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】 按此 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【晚市優惠】免費成為會員！牛一指定日期晚市放題買一送一 2021/02/24 【晚市優惠】免費成為會員！牛一指定日期晚市放題買一送一 7-Eleven推「7仔着數多」優惠套券 自動參加抽獎贏iPhone 12 2021/02/24 7-Eleven推「7仔着數多」優惠套券 自動參加抽獎贏iPhone 12 限時優惠！Sky100門票買一送二 2021/02/23 限時優惠！Sky100門票買一送二 補祝情人節！意大利餐廳推情人節套餐半價優惠 2021/02/23 補祝情人節！意大利餐廳推情人節套餐半價優惠 2月25日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 2021/02/22 2月25日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 著數優惠 外賣