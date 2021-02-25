木衛二九龍灣店　買飲品堂食送鹽酥雞或地瓜球

木衛二香港鑄茶所九龍灣店現正推出優惠，現凡購買一杯飲品堂食，即可免費換鹽酥雞或地瓜球。另外，現時購買燉湯、蒸飯，堂食或外賣自取亦可享7折優惠。

分店：

九龍灣店：九龍灣常悅道21號Eastmark 1樓5號舖

灣仔店：灣仔軒尼詩道288號地下G16舖

銅鑼灣店：銅鑼灣怡和街22號地下3號舖

荃灣店：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓118號

西灣河店：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下

撰文：hket小編

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