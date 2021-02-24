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Hublot成英超指定官方時計　摩連奴、舒利亞齊戴上限量錶助慶

博客 15:22 2021/02/24

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英格蘭超級足球聯賽（英超）去年9月已經展開，比賽至今已經「踢到一半」，作為英超官方計時器的Hublot，當然不能有半點鬆懈，除了在每場賽事扮演了計時的重要角色，亦為球迷們帶來全新的英超專屬紀念作。

Big Bang e英超聯賽款智能腕錶配備專屬的應用程式，雖然未能親身入場觀賽，但也為球迷及愛錶人士帶來難忘的觀賽體驗。（$38,900/圖片品牌提供）

錶盤可設置成數字顯示或模擬時鐘模式。（圖片品牌提供）

Hublot一直活躍於球壇，除了是車路士球會的合作夥伴，品牌跟足球賽事更可說已經連成一線，是世界盃、歐洲國家盃以及英超的官方計時。而心水清的朋友，看到這枚Big Bang e以紫色為設計加上那隻頭戴皇冠的獅子，就知道是為配合英超而推出英超聯賽款智能腕錶，這正是兩大英超標記。

錶底有英超的獅子logo及腕錶的名字。（圖片品牌提供）

腕錶只限量發行200枚，用上輕量化鈦金屬錶殼，一系列全新功能是專為英超球迷度身打造。例如搭載Wear OS by Google系統，並內置「Hublot愛足球英超聯賽」專屬應用程式，用戶可設置動畫通知，以比賽開始前15分鐘、進球、點球、換人、黃牌和紅牌以及加時賽時接收提示。錶盤亦可設置成數字顯示或模擬時鐘模式，當比賽開始時，腕錶可自動切換至「比賽模式」。

「一鍵式」快速更換錶帶系統配合錶盤配置，方便大家隨時更改腕錶的外觀。（圖片品牌提供）

這款應用程式亦能顯示球隊陣容與視像助理裁判（VAR）的判罰決定，並在發出比賽結束信號的同時，開啟距離下一場比賽的倒計時。如果兩場比賽同時進行，用戶只需點擊熒幕，即可在兩場比賽間輕鬆切換。

擔任Hublot品牌大使的熱刺主教練摩連奴，認為此Big Bang e能夠拉近英超聯賽球迷與這項賽事之間的距離。（圖片品牌提供）

舒利亞被選為英超聯賽創辦以來的最佳射手，雖然已經退役，但依然是不少球迷心目中的英雄，這次也獲Hublot邀請戴上Big Bang e亮相。（圖片品牌提供）

此外，當中加入了Hublot自主研發的「一鍵式」快速更換錶帶系統，用家可隨心快速更換錶帶，透過選擇橡膠錶帶的顏色和錶盤配置，輕鬆更改智能腕錶的外觀。而全球最高身價教練之一的摩連奴以及被選為英超聯賽最佳射手的前足球先生舒利亞，都齊齊戴上Big Bang e助慶。

產品查詢︰2703 1808

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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