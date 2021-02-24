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【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？

精明理財 16:43 2021/02/24

分享：

【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？

財政司司長陳茂波今日（24日）宣讀最新一份《財政預算案》，今年同樣提供100%薪俸稅和個人入息課稅寬減，惟上限由2萬元減至1萬元。到底月入多少的納稅人，才可享盡1萬元的寬減上限？

【派消費券、退薪俸稅100%上限1萬元　即睇預算案派糖懶人包：按此

假設一名單身人士月薪25,500元，年薪為30.6萬，只享基本免稅額。

基本免稅額的單身人士
  20/21課稅年度稅項（港元）
總入息 306,000
基本免稅額 （132,000）
強積金供款 （15,300）
稅款 10,218*
寬減款額 扣減1萬
應繳稅項 218
*以邊際稅率2%、6%、10%、14%及17%計算

即使扣減1萬元寬減款額，亦需繳交218元的稅項。以此計算，如果年收入少於304,360元（即月薪約25,363元），即可用盡1萬元的扣稅優惠，於2020/21課稅年度毋須交稅。

假設一名單身人士月薪42,300元，享基本免稅額及供養父母免稅額。

供養父母免稅額的單身人士
  20/21課稅年度稅項（港元）
總入息 507,600
基本免稅額 （132,000）
供養父母免稅額 （200,000）^
強積金供款 （18,000）#
稅款 10,064*
寬減款額 扣減1萬
應繳稅項 64
*以邊際稅率2%、6%、10%、14%及17%計算
#向認可退休計劃支付的強制性供款扣減上限
^以2名同住及60歲或以上父母計算

扣減1萬元寬減款額後，該納稅人仍需繳交64元的稅項。以此計算，如果年收入少於507,100元（即月薪約42,258元），就可用盡1萬元的扣稅優惠，2020/21課稅年度毋須交稅。

可善用「扣稅三寶」享更多扣稅優惠

除了預算案提出的稅務寬減外，由2019年4月起，政府為自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）及強積金可扣稅自願性供款（TVC）提供稅務優惠，俗稱為「扣稅三寶」。由於每名納稅人的稅務狀況不盡相同，尤其在免稅額中包含多項扣稅優惠，例如子女免稅額、個人進修開支、居所貸款利息等，將這些一併計算下，每人實際受惠到稅務寬減的程度各異。

2021/22年度《財政預算案》建議的稅務措施須待有關法例通過後才可實施，以上例子僅作參考。想了解自己在2020/21課稅年度可享多少稅務優惠，可到稅務局網站計算。

瀏覽財政預算案全文：按此

 

責任編輯：曹佩鈞

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【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋 按此

欄名 : 財政預算案2021

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