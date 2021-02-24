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【財政預算案2021】擴綠色債券規模至2,000億元　擬拓零售版供市民參與

精明理財 12:58 2021/02/24

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財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份《財政預算案》，政府將會繼續發展綠色和可持續金融，並定計劃定期發行綠債，於未來5年發行合共約1,755億元等值的綠色債券。此外，政府亦會計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

【政府再推iBond及銀債　降銀債年齡門檻至60歲：按此

持續發行綠債　計劃發行綠色零售債券

陳茂波指，政府將因應在2050年之前實現碳中和的目標，繼續推動綠色和可持續金融的發展，鼓勵機構作相關投融資及認證，並吸引全球頂尖機構和人才來港提供相關服務。

政府於上個月成功發售第二批總值25億美元的政府綠色債券，當中的30年期債券更是特區政府迄今發行年期最長的債券，也是亞洲至今年期最長的政府類別美元計價債券。

陳茂波指，政府計劃定期發行綠債，並會擴大「政府綠色債券計劃」的規模，建議將借款上限提升一倍至2,000億元，於未來5年，因應市場情況，再發行合共約1,755億元等值的綠色債券，並嘗試擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道。

綠債主要機構投資者為主，政府亦計劃發行綠色零售債券，讓市民參與綠色投資。

【政府綠色債券是甚麼？投資綠色債券有何渠道？：按此

另外， 政府先前推出的「債券資助先導計劃」和「綠色債券資助計劃」將於今年中屆滿，政府將整合兩個計劃為「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和借款人的發債支出及外部評審服務。計劃為期3年，金管局稍後會公布詳情。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 財政預算案2021

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