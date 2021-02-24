▲ 【財政預算案2021】政府再推iBond及銀債 降銀債年齡門檻至60歲

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份《財政預算案》，他表示，鑑於環球低息環境將會維持，不少市民特別是長者追求穩定而可靠的投資回報，政府計劃再次發行通脹掛鈎債券（iBond）和銀色債券，合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

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降銀債年齡門檻至60歲 提升借款上限

陳茂波指，政府計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券，並建議將政府債券計劃的借款上限由2,000億元提升至3,000億元，以便有足夠空間發債。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

去年政府發行的iBond及銀債認購反應熱烈，第7批iBond共有45.6萬人認購，認購金額達383.6億元，超購2.8倍。至於第5批銀色債券，一共收到約13.52萬份有效申請，認購額達432.24億元，超額認購近1.9倍。

至於iBond及銀債均設有保底息，而第7批iBond保底息為2厘；第5批銀債保底息則為3.5厘。

責任編輯：李瑩

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