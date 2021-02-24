【財政預算案2021】派消費券、退薪俸稅100%上限1萬元　即睇預算案派糖懶人包

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份《財政預算案》，推出多項紓困措施，包括寬減2020/21課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元，較上一份《財政預算案》的上限2萬元為低。

中產、納稅人

寬減2020／21課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元，全港195萬名納稅人受惠。全港187萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二零／二一課稅年度的最終應繳稅款反映。

寬免2020／21年度住宅物業全年差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限，估計惠及295萬個住宅物業。

一般市民

為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支，超過270萬個住宅用戶將可受惠。

向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元。

預留10億元，資助超過3,000幢差餉租值不高的老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程。針對無力自行籌組工程的大廈，例如「三無」大廈，屋宇署會運用《建築物條例》下的權力，按風險有序地代有關業主進行工程，他們亦可受惠於資助計劃。

基層、低收入人士

向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦作相若安排。

建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，為期一年。如獲財委會批准，最早可於6月起實施。

失業人士

建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定1厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。

學生

為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。

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責任編輯：李瑩