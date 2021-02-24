【財政預算案2021】失業貸款上限8萬年息1厘　失業人士相關措施一覽

▲ 【財政預算案2021】失業貸款8萬年息1厘 失業人士相關措施一覽

本港失業率升至7%，為近17年以來高位，失業人數增至逾25萬人。財政司司長陳茂波今日（24日）在新一份《財政預算案》宣布，將推出多項針對失業人士的措施，包括「特別‧愛增值」計劃、失業人士貸款計劃及創造有時限職位。

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第4期特別愛增值 7月推出

陳茂波表示，再培訓局將於7月推出「特別‧愛增值」計劃第四期，為期半年至今年底，讓2萬名學員受惠。此外，亦會擴闊該計劃的課程選擇，並提供更多網上課程，讓學員在疫情期間遙距學習。

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另外，政府計劃擴闊「持續進修基金」範疇，納入網上課程，為市民提供更多元化的進修途徑，料9月實施。

陳茂波更建議撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位，幫助失業人士就業。

設失業人士貸款計劃

《財政預算案》亦建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定1厘。

申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。

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責任編輯：曹佩鈞

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