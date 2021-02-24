【財政預算案2021】向合資格人士分期發放5,000元電子消費券　港澳台星派消費券措施有何不同？

▲ 【財政預算案2021】向合資格人士分期發放$5000電子消費券 港澳台星派消費券措施有何不同？

新一份財政預算案2021今日（24日）公布，財政司司長陳茂波表示，為提振經濟，刺激消費，政府計劃向合資格18歲或以上人士，分期發放每人5,000元電子消費券。新冠肺炎疫情重創多地經濟，為促進消費，不少國家及地區均有推出消費券，各地派消費券的對象及金額有何不同？

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香港：5,000元的電子消費券

財政司司長陳茂波宣布，將向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。

澳門：8,000元澳門幣電子消費卡

澳門於去年兩度派發電子消費卡，在第一期消費補貼計劃中，每位合資格居民可獲3,000元澳門幣，在第二期消費補貼計劃中，每位合資格居民可獲5,000元澳門幣，合共8,000元澳門幣。特別的是，未成年的居民同樣可享有電子消費卡，可由父、母、法定監護人、三親等內的成年直系或旁系血親代領。

兩期計劃均設每日使用上限300元澳門幣，僅可用於購買貨品或服務，不得兌換為現金，遺失後不作補發。若使用期限前未用盡金額，逾期未使用的餘額將退回庫房。

台灣：3,000元新台幣振興三倍券

台灣政府因應疫情所致的經濟衰退，推出振興三倍券促進消費，為每位合資格台灣居民，包括持永久居留證之外籍人士，發放等值3,000元新台幣消費專用券，紙本券面額有200元新台幣與500元新台幣兩種，5張200元新台幣與4張500元新台幣。

三倍券以兩種方式提供給予市民，分別為紙本三倍券與電子三倍券。紙本券是先以1,000元新台幣支付預購後，來兌換領取；電子券是以信用卡、電子票證與行動支付三種方式先消費滿3,000元新台幣才能取得回饋2,000元新台幣。

新加坡：旅遊消費券100坡元

新加坡去年推出「重新探索新加坡」（SingapoRediscovers）的消費券計劃，於2020年12月到2021年6月底推行，所有18歲以上的公民2020年底將會獲得100坡元的旅遊消費券，可以用作購買旅遊景點門票、遊覽行程及支付酒店住宿，總規模達到3.2億新加坡元。

責任編輯：李瑩

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