【人民幣定存】南商人幣快閃定存128天享年息2.6厘　二人同行送禮券

中資行搶存，南商推出人民幣快閃定期存款，存期128天享2.6厘特惠年利率，二人同行更可獲贈超市禮券，推廣優惠至3月5日止。

南商的人民幣快閃定存推廣優惠，存戶需以新資金開立相關戶口，起存額為等值10萬元港幣，存期128日，即可享2.6厘年息。若二人同行於同一分行以新資金開戶，並存款達等值100萬港元或以上，每位客戶可獲贈最高達300元超市禮券。

若比較3個月期人幣定存，招商永隆為2.55厘，南商只有2.3厘，較前者低0.25厘，但是次南商快閃特惠息有2.6厘，存多一個多月，息率較招商永隆3個月的2.55厘更高出0.05厘。



另外，兩間外資大行維持對人民幣樂觀預期。花旗銀行最看好人民幣走勢，該行暫維持在岸價兌美元年底逼近6算新高、目標價6.08。同樣，ING大中華區首席經濟師彭藹嬈亦表示，保持在岸價年尾挑戰6.2高位，而且料今年上落區間介乎6到6.8，約6.6水平已經值得低吸。

責任編輯︰陳玉蓮

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