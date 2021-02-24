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Montblanc新官上任　品牌首個Monogram系列面世

博客 14:45 2021/02/24

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高檔時裝品牌要暢銷，除了設計要了得、設計師的個人形象都可以直接影響到品牌的銷量，但市面上並不是每個品牌都會將設計師的名字公諸於世，皆因不少集團都恐怕設計師一旦離開品牌後會直接影響銷情，當中Phoebe Philo離開Celine不就是最好的例子嗎？最近Montblanc就首次公布全新創作總監的名字。

單肩後背包是背囊以外另一個選擇。（$6,500/圖片品牌提供）

款式上最易用的一定是這個翻蓋背囊。（$8,600/圖片品牌提供）

新官上任的Montblanc創作總監Marco Tomasetta，之前他在Givenchy當上品牌男女裝皮具設計總監。（圖片Montbalnc提供）

不過，世事總有例外，例如Montblanc多年以來旗下的皮具系列都以設計團隊掛帥，直至上星期才首次正式宣告世人終於有一位創作總監可以曝光，他正是來自Givenchy負責過品牌皮具設計的Marco Tomasetta。

手提旅行袋用來作短程旅行最好不過。（$9,800/圖片品牌提供）

系列少不得近年再次大熱的腰包。（售價未定/圖片品牌提供）


Marco Tomasetta於未來如何令Montblanc的皮具帶來新意還是未知之素，但新官還未上任，品牌已經首先配合流行大趨勢，首次推出以Monogram設計為首，名為M_Gram 4810的系列，顧名思義設計上離不開滿布M字為主。

誠然，設計上未算得上石破天驚，但一直以來Montblanc的售價在市場上有一定號召力，這個M_Gram 4810系列應該大有可為。

產品查詢：2367 7266

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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