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【BNO移民英國】BNO居英簽證　今日起接受手機App申請

歐洲 16:49 2021/02/23

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【BNO移民英國】BNO居英簽證　今日起接受手機App申請

英國政府在1月底開放合資格人士經網上申請BNO居英簽證，並預約前往簽證申請中心辦理手續。由今日（23日）下午5時起，合資格人士可透過手機應用程式申請，合資格申請毋須親身到簽證申請中心，即可完成申請手續。

【申請BNO居英簽證須預半年生活費　6個例子教你計預算：按此

英國「5+1」BNO居留簽證於1月底開始接受申請，符合申請BNO的人士及其家庭受養人可到英國居住、讀書和就業，5年後可以申請居留，1年後就可以申請入籍。

手機應用程式需搭配網站使用

由2月23日起下午5時起，只要申請人持有具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照，BNO持有人和合資格近親即可透過手機應用程式「UK Immigration: ID Check」（iOS/Android ）申請BNO居英簽證。

不過，申請人需要先在英國政府網站填寫資料及付款，其後再利用手機應用程式掃描護照以完成申請。

另外，申請人可使用任何有效的護照入境英國，不一定要用BNO護照或申請時使用的護照。

不過，若申請人無法使用手機應用程式完成申請，就必須到簽證申請中心辦理手續，並需要在簽證獲批後90日內前往英國。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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