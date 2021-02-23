▲ 【ESG投資】支持可持續發展+穩陣賺息 綠色存款證是甚麼？

ESG（環境、社會及管治）投資主題大熱，投資界紛推出ESG主題投資工具，望吸引更多投資者把握可持續發展機遇。除了債券、基金及ETF外，本港銀行近年亦推出綠色存款證，以滙豐為例，日前推出首批人民幣綠色零售存款證供投資者認購，入場門檻最低為1萬元人民幣，提供2.02%的固定票面年息率。綠色存款證到底甚麼？認購時有甚麼要注意？

【滙豐人民幣綠色零售存款證 即日起可認購 ：按此】

存款證是甚麼？

存款證（Certificate of Deposit）是與債券類似的債務投資工具，由金融機構發行，銷售對象普遍為專業或機構投資者，入場門檻較高。投資存款證，等同向存款證發行人借出款項，而存款證發行人需承諾在存款證到期時償還本金及利息付款。

本港銀行提供不同類型的存款證，涵蓋不同年期及不同結算貨幣。



綠色存款證是甚麼？

綠色存款證顧名思義，即是以綠色投資為主題的存款證。以滙豐為例，其發行的所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。



滙豐近年多次推出不同貨幣的綠色零售存款證，供一般零售及商業客戶認購。除美元及港元外，滙豐日前發行首批人民幣綠色零售存款證，認購金額最低為1萬元人民幣，存款期3個月，提供2.02%的固定票面年息率，由即日起至2月26日接受認購。

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投資存款證有何好處及風險？

投資存款證的形式與定期存款相似，同樣是將本金存入銀行一段時期，直至到期日收回本金及利息。而存款證與定期存款的不同之處，是在於其流動性。存戶於定期存款到期前提取本金，可能會被銀行收取手續費或扣減利息。而存款證到期前，投資者可於二手市場轉讓套現，或將存款證轉讓予發行銀行，仍可從中獲取利息回報，相較於定存，能更靈活地調配資金。

不過，買賣存款證的風險大於敍做定存，存款證可能出現價格波動，而且存款證歸類為票據，因此不受「存款保障計劃」保障。如銀行倒閉或違約，投資者不會獲發最高50萬元的補償金。

責任編輯：李瑩

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