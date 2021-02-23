▲ 【財政預算案2021】消息：料不會全民派錢及取消公屋免租 擬推失業貸款計劃

新一份《財政預算案》將於明日（23日）出爐，受疫情及經濟衰退影響，本港經濟持續低迷、失業率持續高企，不少人期望財爺「派糖」紓困。不過，財政司司長陳茂波早前在網誌表示，本年度的赤字急升，需要「睇餸食飯」，預料今次會「減糖」。

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雖然新一份《財政預算案》明日才公布，但是不少媒體已經率先報道有關消息，以下整合不同媒體所報道的紓困措施。

擬推失業人士貸款計劃

《香港經濟日報》引述消息指，政府有意推出失業人士貸款計劃。申請人必須證明自己是失業人士，並已經失業一段合理時間，申請人可以用公司的終止僱員合約、出糧戶口等作為失業證明，貸款的申請上限為在職時的月薪6倍，上限為8萬元。

至於還款方面，首12個月僅需償還利息，以貸款上限8萬元計算，年息為1厘，即一年只需要還息800元。其後若5年內還清所有貸款，可申請退回貸款利息。

料取消公屋免租 部分措施減寬免金額

有本地媒體引述消息指，政府今次不會派錢，亦會取消公屋免租一個月的措施。不過，退稅、退差餉、電費補貼、綜援出「雙糧」等措施會維持，惟部分措施的寬免金額會縮減。

擬再推iBond及銀債

另外，亦有指政府計劃再次發行通脹掛鈎債券（iBond）和銀色債券，iBond的發行額會高於150億元，而最低息率暫定為2厘；亦會降低銀債65歲的入場年齡要求。

責任編輯：曹佩鈞

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