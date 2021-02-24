為BB揀投連險　可持續發展主題值得考慮

新年期間，有朋友問筆者，想為他幾個月大的BB，利用投資相連保單，設立一個教育基金，以備小朋友將來出外留學或創業之用，但朋友在眾多基金選擇中，不知如何挑選。

【被動型基金 一味靠「死跟」？按此】

這個問題看似簡單，但實際操作起來有些地方還是要注意的。首先，這個計劃的受益人是BB，而一般以承受風險能力為基礎的問卷及配對，基本上的對象是成人。

另外，由嬰兒階段到大學，亦牽涉長達20年的投資期，所以投資的項目必須有前瞻性，過往業績只能作參考。最近出現在不同金融機構，天王影帝級廣告中的「智能分析」、「數據分析」，其實也是以過往表現為基礎，作為輔助工具可以，但真正要設定合適組合，是科學亦是藝術。

第三，亦是少人提及的，是為小朋友設立「基金」，其實不單是預留一筆錢，在整個建構過程，以至投資項目，本身亦是一像教育。待小朋友長大後，可以解釋給他們知當年的心思。

可持續發展主題適合新生代

說到這裡，可能大家都有點興趣筆者提供了甚麼選擇作考慮。其實答案亦沒甚神秘，筆者提供了一些以水資源、保安，以及氣候變化為主題的基金給朋友參考。

這些基金的主題都較適合新生代，因為他們的人均壽命預期都較上一代長，100歲甚至乎120歲也不足為奇。所以他們會更受世界能否可持續發展所影響。而透過基金公司的審慎分析，把適當的資源放在適當的公司上。這個本身就是一種教育，一種理念上的承傳。

不過在零息／負息時代，有些基金已經逐漸「封盤」，所以做決定時亦要明快一些。為何基金會「封盤」？

下期嘗試為大家解釋。