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天仁茗茶樂富店第二杯茶飲半價　惠康 x Club Sim買一送一

精明理財 07:00 2021/02/24

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶樂富店：所有茶飲第二杯半價

由即日起至3月7日，於天仁茗茶樂富店購買茶飲，第二杯半價。需要注意，茶飲的品項及口味必須相同，冰度甜度亦須一致。

地址：九龍橫頭磡樂富廣場2-3層UNY百貨(LF-01)專櫃

2. 惠康：Club Sim買一送一

由即日起至5月20日，只要到惠康分店購買Club Sim，即可獲買一送一優惠！59元即買到2張sim卡，首4GB上限42Mbps，用完後客戶仍可於內以最高128kbps速度享用無限上網，有效期為一個月。

此優惠適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售/送完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。

網上購買

3. The Spaghetti House：晚市外賣滿$300減$100

由即日起至2月28日，晚上5時後到意粉屋外賣自取，主餐牌美食滿300元（套餐除外），非會員可享100元折扣，會員則可享150元折扣！

分店一覽

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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