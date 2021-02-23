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【ESG投資】積金局冀年內發ESG投資指引　助推綠色強積金產品

理財學堂 15:20 2021/02/23

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【ESG投資】積金局冀年內發ESG投資指引　助推綠色強積金產品

強積金繼引入房地產投資信託基金（REITs）及放寬A股的投資限制後，積金局行政總監羅盛梅表示，期望未來進一步把強積金投資範圍擴闊ESG（環境、社會、企業管治）及新經濟的投資板塊。她表示，期望今年可推出ESG指引供業界參考，並歡迎指數公司推出ESG或綠色金融的強積金指數，推動指數產品的發展。

【滙豐人民幣綠色零售存款證　入場費1萬元年息率2.02% ：按此

期望綠色強積金盡快面世

羅盛梅表示，積金局希望今年內可向受託人就ESG投資發指引，容許基金經理根據指引及指數，推出綠色強積金產品。她透露，積金局目前正與2、3間指數公司就制定ESG指數進行研究及洽商。她形容，對方取態積極，相信相關指數「可能好快有」，希望有關產品可在年內面世。

【證監會認可ESG債券基金表現比較　邊隻基金一年回報達5.75%？：按此

多國退休基金納ESG投資標準

近年來，ESG投資主題大熱，許多國家的退休基金，包括歐盟、英國、加拿大、日本、新加坡及中港台等，都要求將ESG概念納入投資標準。近日，據彭博報道，馬來西亞最大的退休基金也訂下ESG戰略目標，計劃在2030年以前將所有投資轉向ESG投資，期望投資可持續發展的策略更能抵禦市場波動。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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