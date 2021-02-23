【外幣定存】英鎊試高位　7日定存達10厘年息? 係呢間銀行！　

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【港元定存】3個月港元定存 工銀亞洲1.8厘年息稱王 仲有邊間有1厘？
英國首相約翰遜公布解封計劃，計劃將會分階段進行，當中包括第一階段所有中小學於3月8日復課，允許兩人戶外聚會等，直至6月21日開始，取消社交活動的所有限制。目前為止，在英國已有超過1770萬人接種了疫苗。利好消息陸續傳出，投資者已偷步入市，英鎊受刺激連日勁彈。中美專家皆看好鎊滙前景，上周五（19日）突破1.4關口創3年高。
今年英國開放BNO居英簽證，市場預期BNO居英簽證開放申請會令英鎊需求增加。相信有不少港人會計劃移居英國，甚至已在低位吸納英鎊，倘未到起行時限，或許可以選擇將英鎊作定存以收取高息。當中以7天短存計，南商年息高達10厘息，入場費為3萬港元，但須注意該計劃將於本周五（26日）截止，而滙豐及中銀亦分別有9.8厘及8.8厘。
|部分銀行英鎊7日定存息率
|銀行
|年息(厘)
|入場費
|備註
|南商
|10.0
|等值
3萬港元
|1月新推，兌換資金，優惠至2月26日
|滙豐
|9.8
|等值
3萬港元
|指定理財戶及以新資金，先兌現指定貨幣
|中銀香港
|8.8
|1,000英鎊
|指定理財戶及及兌換資金
|集友
|8.0
|等值
10萬港元
|全新資金或現有資金作兌換，至3月底
|東亞
|5.0
|等值
5萬港元
|指定理財戶及兌換資金
責任編輯︰陳玉蓮
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欄名 : 收息攻略