▲ 【虛擬銀行】開業5日開戶人數達百萬 南韓虛銀Kakao Bank的成功之道

3. 比傳統銀行更優秀的銀行產品，成功俘虜南韓人民的心

Kakao Bank的銀行產品主要可以分為3類，包括存款、貸款及信用卡服務。Kakao亦可以連接到證券戶口，一APP在手可以睇埋股票，的確符合虛銀的方便準則。

a. 存款：高息吸客是基本

Kakao Bank內裏的「저금통」（又名為存錢罐）提供首10萬韓圜2%的活期利率，比較南韓的傳統銀行，國民銀行的活期存款在高於100萬韓圜時才有0.2% p.a.，對於本金不多的青少年，Kakao Bank就最適合不過了，這亦證明Kakao Bank有努力關注自己的潛在客戶。

除了吸引一眾好息之徒外，Kakao Bank還提供極低的交易手續費，以跨國滙款為例，根據官方宣傳，手續費可以低至傳統銀行的十分之一。高利息及低手續費，再加上Kakao這個品牌的商譽及保證，怪不得開戶人數那麼多了。

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b. 發展健全的貸款及信用卡服務

Kakao Bank提供「緊急資金貸款」，聲稱平均只需60秒便能借出高達300萬韓圜，最低利率為3.14% p.a.。有大家沒有跟我一樣，在腦海閃過廣告：「10分鐘批核，一小時內過數……」？先不論貸款利率是否全國最低，但我至少可肯定Kakao Bank的效率了。

信用卡方面，Kakao Bank一共推出了4款產品，分別提供不同種類的回贈，例如日用品消費回贈、娛樂回贈、Starbucks消費回贈及現金回贈。這方面香港的虛銀要努力追趕了。

無論是卡面還是回贈方法，Kakao Bank顧客都可以自己選擇。把客戶的需要放在第一位，這亦是Kakao Bank的成功元素之一吧。

▲ Kakao Bank 新推出的信用卡（Kakao Friends又出現了）

c. 虛銀仲可以睇埋股票

現時Kakao Bank用戶只需掃描身分證並設立密碼，便可連接到南韓三大證券商，可以隨時隨地打開Kakao Bank睇股票。當然，這些特別服務就要收費啦！以NAMUH證券為例，客戶首先要付5,000韓圜，之後便可享用終生優惠，佣金率0.0043319%及極低的交易費（每百萬韓圜收取43韓圜）。

▲ 現時Kakao Bank可連接到BanKIS、NAMUH及KB證券

在這裏我們可以看到Kakao Bank既聰明又果斷的一面，要構建一個證券交易系統，再得到監管機構的祝福，要耗費的人力、財力、時間是非常大的，還不保證之後一定會在市場競爭上脫穎而出。

那不如果斷地把Kakao Bank作為一個證券服務的中心點，還可以一站式連結不同證券商，這不是既聰明又果斷嗎？

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南韓「카카오뱅크 Kakao Bank」的成功之道

華田的專欄一直都說，雖然單靠高息存款可以吸引一眾息魔，但絕對不會令客戶長期依靠這間銀行，Kakao Bank明顯也深明這個道理。

在品牌策略上，Kakao集團在南韓滲透率極高，Kakao Bank有Kakao集團這個大靠山和在一眾Kakao Friends加持下，甫一登場便已經是一家「我熟悉的銀行」了，優勢不言而喻。

在產品策略上，Kakao Bank先用「高息低收費」吸客，善用Kakao Talk的壟斷地位構建比一般虛銀更方便的轉帳服務，再加上極快的貸款和貼心的信用卡，又可以連結至南韓3大證券商，難怪會在短短幾年便如此成功了。

和之前介紹的「auじぶん銀行」和「N26 Bank」比較，Kakao Bank在產品策略上比較接近auじぶん銀行，都在提供傳統銀行的產品，但希望比她們做得更便宜、更方便；而在品牌策略上Kakao Bank可算是獨樹一幟，也不是每間虛銀能輕易模仿的呢。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (111) — 案例分析 — 南韓虛銀「카카오뱅크 Kakao Bank」的成功之道】

本文由華田以及海迎共同撰寫。

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

【關於海迎】

中大會計系學生，對銀行與金融略有興趣，要把思想帶離 Debit、Credit和First in First out，閒時寫寫文章，有緣再跟大家談談不同的心得吧！