  • 26°C
香港時間 : 2021223日 (週二) 14:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】開業5日開戶人數達百萬　南韓虛銀Kakao Bank的成功之道

個人增值 13:45 2021/02/23

分享：

【虛擬銀行】開業5日開戶人數達百萬　南韓虛銀Kakao Bank的成功之道

3. 比傳統銀行更優秀的銀行產品，成功俘虜南韓人民的心

Kakao Bank的銀行產品主要可以分為3類，包括存款、貸款及信用卡服務。Kakao亦可以連接到證券戶口，一APP在手可以睇埋股票，的確符合虛銀的方便準則。

a. 存款：高息吸客是基本

Kakao Bank內裏的「저금통」（又名為存錢罐）提供首10萬韓圜2%的活期利率，比較南韓的傳統銀行，國民銀行的活期存款在高於100萬韓圜時才有0.2% p.a.，對於本金不多的青少年，Kakao Bank就最適合不過了，這亦證明Kakao Bank有努力關注自己的潛在客戶。

除了吸引一眾好息之徒外，Kakao Bank還提供極低的交易手續費，以跨國滙款為例，根據官方宣傳，手續費可以低至傳統銀行的十分之一。高利息及低手續費，再加上Kakao這個品牌的商譽及保證，怪不得開戶人數那麼多了。

【銀行出咩招數　令客戶「講心唔講金」？：按此

b. 發展健全的貸款及信用卡服務

Kakao Bank提供「緊急資金貸款」，聲稱平均只需60秒便能借出高達300萬韓圜，最低利率為3.14% p.a.。有大家沒有跟我一樣，在腦海閃過廣告：「10分鐘批核，一小時內過數……」？先不論貸款利率是否全國最低，但我至少可肯定Kakao Bank的效率了。

信用卡方面，Kakao Bank一共推出了4款產品，分別提供不同種類的回贈，例如日用品消費回贈、娛樂回贈、Starbucks消費回贈及現金回贈。這方面香港的虛銀要努力追趕了。

無論是卡面還是回贈方法，Kakao Bank顧客都可以自己選擇。把客戶的需要放在第一位，這亦是Kakao Bank的成功元素之一吧。

Kakao Bank 新推出的信用卡（Kakao Friends又出現了）

c. 虛銀仲可以睇埋股票

現時Kakao Bank用戶只需掃描身分證並設立密碼，便可連接到南韓三大證券商，可以隨時隨地打開Kakao Bank睇股票。當然，這些特別服務就要收費啦！以NAMUH證券為例，客戶首先要付5,000韓圜，之後便可享用終生優惠，佣金率0.0043319%及極低的交易費（每百萬韓圜收取43韓圜）。

現時Kakao Bank可連接到BanKIS、NAMUH及KB證券

在這裏我們可以看到Kakao Bank既聰明又果斷的一面，要構建一個證券交易系統，再得到監管機構的祝福，要耗費的人力、財力、時間是非常大的，還不保證之後一定會在市場競爭上脫穎而出。

那不如果斷地把Kakao Bank作為一個證券服務的中心點，還可以一站式連結不同證券商，這不是既聰明又果斷嗎？

【Mox「日日派息」真係着數啲？可以收多幾多利息？：按此

南韓「카카오뱅크 Kakao Bank」的成功之道

華田的專欄一直都說，雖然單靠高息存款可以吸引一眾息魔，但絕對不會令客戶長期依靠這間銀行，Kakao Bank明顯也深明這個道理。

在品牌策略上，Kakao集團在南韓滲透率極高，Kakao Bank有Kakao集團這個大靠山和在一眾Kakao Friends加持下，甫一登場便已經是一家「我熟悉的銀行」了，優勢不言而喻。

在產品策略上，Kakao Bank先用「高息低收費」吸客，善用Kakao Talk的壟斷地位構建比一般虛銀更方便的轉帳服務，再加上極快的貸款和貼心的信用卡，又可以連結至南韓3大證券商，難怪會在短短幾年便如此成功了。

和之前介紹的「auじぶん銀行」和「N26 Bank」比較，Kakao Bank在產品策略上比較接近auじぶん銀行，都在提供傳統銀行的產品，但希望比她們做得更便宜、更方便；而在品牌策略上Kakao Bank可算是獨樹一幟，也不是每間虛銀能輕易模仿的呢。

Kakao Bank 2年內轉虧為盈​有咩秘訣​​​​​​？，請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (111) — 案例分析 — 南韓虛銀「카카오뱅크 Kakao Bank」的成功之道】

 

本文由華田以及海迎共同撰寫。

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

【關於海迎】

中大會計系學生，對銀行與金融略有興趣，要把思想帶離 Debit、Credit和First in First out，閒時寫寫文章，有緣再跟大家談談不同的心得吧！

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

相關文章

【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
2021/01/26
【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
日本虛銀「auじぶん銀行」成立近12年　有咩地方值得香港借鏡？
2021/02/02
日本虛銀「auじぶん銀行」成立近12年　有咩地方值得香港借鏡？
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
2021/02/16
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子

最新專欄文章 更多

博客 - 【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
2021/02/16
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
博客 - 【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
2021/02/16
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
博客 - 實測Citibank Plus戶口服務　4大賣點全屬舊酒新瓶？
2021/02/09
實測Citibank Plus戶口服務　4大賣點全屬舊酒新瓶？
博客 - 日本虛銀「auじぶん銀行」成立近12年　有咩地方值得香港借鏡？
2021/02/02
日本虛銀「auじぶん銀行」成立近12年　有咩地方值得香港借鏡？
博客 - 【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
2021/01/26
【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
虛擬銀行 活期存款 證券商 股票 銀行 Kakao Friends 南韓圜 南韓 信用卡

下一篇文章

報告：FinTech行業最渴才　手機軟件開發合約月薪高達6萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【牛年運程】生肖三合宜作同事生意夥伴　打工仔忌坐西南位工作
【牛年運程】生肖三合宜作同事生意夥伴　打工仔忌坐西南位工作
【牛年運程】屬狗工作小心犯錯　屬豬投資宜保持耐性
【牛年運程】屬狗工作小心犯錯　屬豬投資宜保持耐性
【牛年運程】屬猴有事業發展機會　屬雞財運佳宜投資龍頭企業
【牛年運程】屬猴有事業發展機會　屬雞財運佳宜投資龍頭企業
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【牛年2021】玄學家陳定幫算12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【牛年2021】玄學家陳定幫算12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）