▲ 【自願醫保】把握扣稅機會 投保VHIS添多元健康保障

自願醫保計劃自從於2019年推出以來，已經成為最受市民歡迎的醫保產品之一。自願醫保可分為「標準計劃」與「靈活計劃」。兩款計劃均保證續保並提供多項保障，涵蓋診斷檢測以至治療後護理等一系列醫療服務，同時承保未知的投保前已有病症及提供可賠償金額估算等。自願醫保更是可扣稅的醫保產品，對納稅人來說具有相當的吸引力。

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靈活計劃更完善 設精神科治療保障

事實上，靈活計劃的彈性及創新空間較標準計劃大，產品亦能夠更貼近市場需要及醫療趨勢，以宏利的兩個靈活計劃為例，便合共提供超過10個保障級別選項，以迎合不同客人需要。有見港人精神健康日漸出現或多或少的警號，宏利亦特意在去年新推出的靈活計劃加強精神科治療保障，全數賠償在香港醫院的相關支出。保險公司亦會因應需要持續為靈活計劃升級，加強產品的保障程度。

自願醫保反應熱烈，除了因為產品的保障特色及功能外，更因產品須先獲食衞局認可及批准，確保符合產品合規要求後才可推出市場，令投保人有更大信心。

保單愈多扣稅額愈高 把握扣稅機會

此外，自願醫保可扣稅的特點亦是另一主要原因。市民若為自己或指明家庭成員購買自願醫保產品，在每個稅務年度可作稅務扣減的保費上限為每名受保人8,000元，可申請稅務扣減的指明家庭成員數目不設上限，而相關稅務優惠將會計算在保單持有人身上。

舉個例子，如一家四口一起購買自願醫保產品，而保單持有人為同一人，假設是收入較高的家庭成員，那麼該位成員每年便可獲最多3.2萬元的合資格保費扣稅額。如該家庭成員再為雙方父母購買自願醫保保單，八張保單的最高合資格保費扣稅額可達至6.4萬元，假如其入息水平已達17%課稅率，便有機會實際節省超過10,000元稅款。

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香港公營醫療體系一直稱譽全球，然而人口老化、醫療需求上升等因素，令公營醫療體系所承受的壓力愈來愈大，市民輪候公營醫療服務時間亦較以往長。自願醫保推出將近2年，其初衷是鼓勵市民使用私營醫療服務，減輕公營醫療體系壓力的同時，市民亦可多一個選擇。讀者不妨考慮在3月底稅季完結前多了解自願醫保，尋找最適合自己及家人的保障方案。