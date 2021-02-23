▲ 【虛擬銀行】開業5日開戶人數達百萬 南韓虛銀Kakao Bank的成功之道

南韓的Kakao Bank於2017年開業，開業短短5日開戶人數高達100萬人、存款接近5億美元，並在第7個季度（2019 Q1）轉虧為盈，這的確是不少虛銀的榜樣。

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時至今日，Kakao Bank已成為南韓最大型的虛銀，並正積極籌備IPO工作。只是幾年時間便能如此成功，除了銀行提供出色的產品外，Kakao這個品牌亦多多少少為客戶建立了不少的信心。今天我們會從Kakao Talk與Kakao Bank的親密關係、Kakao Bank的UI／UX，以及Kakao Bank的產品三個角度分析Kakao Bank的成功之道。

Kakao Bank的歷史與簡介

Kakao Bank由Kakao於2017年成立，而Kakao旗下的Kakao Talk是目前南韓最大型的通訊軟件，市場佔有率亦超過95%。

簡單一點，Kakao Talk就好像台灣的Line與中國大陸的微信一樣。當Kakao Talk滲透了接近整個南韓，Kakao Bank的用戶亦自然不會少得去哪裏。截止2020年6月，Kakao Bank總開戶人數達1,250萬人，20至40歲的用戶比率達47.6%。在疫情影響下，Kakao Bank表示50歲以上的開戶人數亦顯著上升。

1. 善用Kakao Talk的壟斷地位，促成Kakao Bank在P2P的天然優勢

怎樣說Kakao Bank與Kakao Talk也是親兄弟，市場上幾乎人人使用Kakao Talk時，做弟弟的Kakao Bank多多少少也能依賴着哥哥。P2P轉帳便是好一個好例子，把「通訊」的優勢帶至「銀行」，延續其壟斷的地位。

當香港的FPS已擠身世界P2P前列位置的時候，也可能不是Kakao Bank的對手。在Kakao Bank進行P2P轉帳並不需要輸入對手的銀行編號、銀行號碼，也毋須輸入對手電話號碼、電郵、FPS ID，對手也不需要先做FPS Addressing把自己的電話號碼連結至帳戶。

那如何找到對手呢？不用知道對方的任何資料，只要大家在Kakao Talk裏成為朋友，便能成功過數了。大家不要忘記，基本上每個有手機的南韓人，都是Kakao Talk的用戶，只要在Kakao Talk上點選朋友便能成功過數，連電話號碼都不用輸入，這不是比FPS更方便嗎？

▲ 朋友只需點擊收款，就算收款方不Kakao Bank用戶，只需要輸入自己的銀行資料便可以成功收款了

2. 貫徹Kakao集團的UI設計，瞬間令Kakao Bank成為我熟悉的銀行

Kakao的服務如Kakao Talk、Kakao Game、Kakao Pay、Kakao T等等已融入南韓人每天的生活之中。當每個APP被廣泛使用時，客戶對Kakao這個品牌亦相對熟悉，其中Kakao Friends便是這一連串服務的連結者。

同樣地，Kakao Bank將Kakao Friends放進APP內頁面及銀行卡，亦能為顧客加添少許的熟悉感與歸屬感，在南韓人眼中，Kakao Bank一登場便已經不單單是一家「新的銀行」，還是一家「我熟悉的銀行」，很厲害吧。

看到這裏，眾安銀行豈不是如此嗎？眾安App內的公仔也是隨處可見，客戶更可以與眾安公仔一起做任務、抽扭蛋、派利是、換ZA Coin啊！這種設計也是潛移默化地令客戶記得這隻公仔是ZA的代表。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (111) — 案例分析 — 南韓虛銀「카카오뱅크 Kakao Bank」的成功之道】

本文由華田以及海迎共同撰寫。