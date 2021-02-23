【美股分析】Palantir幫CIA分析數據　調整可博冷手執個熱煎堆

數據在現今世代的營運上愈來愈重要，因為營運數據可以提高效益及節省成本，而用戶數據有助優化客戶體驗及更針對性的銷售，成功轉化率會隨之上升。因此，數據服務需求未來相信只會有增無減。

Palantir：具爭議的業務性質

Palantir Technologies（美：PLTR）是美國數據分析公司，在去年9月底上市，一直備受爭議，因為公司會幫美國中央情報局（CIA）及其他政府機構工作，其成名作之一是利用大數據技術在2011年協助美軍成功擊斃拉登。近期公司服務被用於識別和驅逐無證移民後，Palantir員工抗議公司與移民和海關執法局（ICE）有合同。

Palantir旗下有兩大業務群，一是國防用的Palantir Gotham，另一是商用的Palantir Foundry。

Palantir Gotham是Palantir在2008年為情報部門客戶發布的第一個服務平台，可讓用戶能夠識別隱藏在數據集深處的模式，而從情報源到機密綫人的報告等都是分析對象。美國的國防機構及盟友會用Gotham調查潛在的威脅，好像保護士兵免受爆炸裝置的襲擊。

商用的Palantir Foundry是專為大公司解決一系列共同挑戰，涉足包括能源、交通、金融服務和醫療保健等行業。Palantir Foundry不僅為個別機構服務，而是定位為一個中央作業系統。例如，在2017年，Palantir與空中巴士（Airbus）合作，之後更擴展成為航空業的平台。目前全球已有100多家航空公司和9000架飛機的數據連接在一起。Palantir會先與一名大客合作，之後再將服務擴展成系統，從過去一些例子證明公司有能力將Foundry發展成為整個行業均使用的平台。

此外，大多數SaaS公司提供的服務都是要客戶將數據放上其平台，並利用提供的分析工具進行所需服務。不過，Palantir是向國防情報機關提供服務起家，而且由於安全考慮政府用戶使用時多數獨立於互聯網，或只准許有限度連網，有時亦要在沒有網絡的裝置使用。因此Gotham及Foundry是安裝在客戶方，然後再透過Palantir Apollo平台去持續更新各個獨立安裝的Gotham及Foundry系統。這是其獨特優勢之一。

季績盈利遜預期股價受壓

Palantir在2020年，公司收入達11億美元，較2019年上升47%。至於去年第四季收入為3.22億美元，按年升40%，好過市場預期。不過，市場原預期每股盈利達0.02美元，結果每股仍錄得0.08美元虧損。因此，股價在業績公布後顯著下跌。

除了每股盈利遜預期外，禁售期屆滿是推跌股價另一大隱憂。因為在Palantir公布第四季業績後的第三個交易日，持有公司20%股權的內部人士禁售期就會屆滿，投資者擔心內部人士會大規模出貨，所以令股價受此負面因素困擾。

最後在估值方面，若2021年收入按年升30%，全年收入起碼達14.3億美元。以股價25美元計，市銷率（PS）為30倍；若股價跌至16美元，PS會跌至20倍。適逢美股調整，不妨看看Palantir會否被拋售可冷手執個熱煎堆。如果跌至20元以下，可考慮分注買入長期持有。





（節錄）



【原文︰一隻要放入監察名單的數據分析股】（收費文章）

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